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02:00 Торонто Рэпторс - Орландо Мэджик 110:109 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Индиана Пэйсерс 105:98 Окончен
02:30 Майами Хит - Шарлотт Хорнетс 114:99 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Сакраменто Кингз 109:113 Окончен
05:00 Денвер Наггетс - Даллас Маверикс 106:75 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Клипперс 111:92 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Кливленд Кавальерс 113:101 Окончен
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13:00 Харьковские Соколы - Черкасские Мавпы 79:59 Окончен
14:00 Днепр - Будивельник 87:100 Окончен
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17:00 Киев-Баскет - Химик 47:37 2-я четверть
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00:00 Вашингтон Уизардз - Бостон Селтикс 115:112 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Орландо Мэджик 110:103 Окончен
02:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Нью-Йорк Никс 117:123 Окончен
02:30 Индиана Пэйсерс - Торонто Рэпторс 94:97 Окончен
02:30 Филадельфия Севенти Сиксерс - Атланта Хоукс 122:94 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Денвер Наггетс 91:93 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Юта Джаз 107:99 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Майами Хит 103:129 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Сан-Антонио Сперс 93:102 Окончен
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Оклахома-Сити Тандер 103:82 Окончен
04:00 Финикс Санс - Кливленд Кавальерс 101:92 Окончен
21:30 Даллас Маверикс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
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14:00 БК Запорожье - Кривбасс 80:70 Окончен
15:00 БК Тернополь - БК Одесса 67:75 Окончен
16:00 Прометей - Николаев 92:79 Окончен
17:00 Киев-Баскет - Химик 47:37 2-я четверть
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01:00 Шарлотт Хорнетс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
01:00 Милуоки Бакс - Юта Джаз -:- Запланирован
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован

Дабл-дабл Батлера помог «Майами» разобраться с «Шарлотт», «Торонто» Михайлюка минимально обыграл «Орландо»

«Бруклин» одолел «Индиану» благодаря великолепной игре Хардена, «Сакраменто» Леня победил «Нью-Орлеан»
Баскетбол НБА
30 октября 08:00
Дабл-дабл Батлера помог «Майами» разобраться с «Шарлотт», «Торонто» Михайлюка минимально обыграл «Орландо»
Фото: technadu.com

НБА. Регулярный чемпионат 

«Торонто» – «Орландо» 110:109 (23:20, 31:31, 23:27, 33:31) 

«Торонто»: Барнс (21 + 9 подборов), Трент (19), Ванвлит (19 + 6 передач), Ануноби (16), Ачиува (8) – старт; Бэнтон (10), Буше (9), Берч (6), Михайлюк (2). 

«Орландо»: Энтони (24), Саггс (21), Картер (17 + 12 подборов), Бамба (14 + 18 подборов), Ф. Вагнер (10) – старт; Харрис (11), Росс (9), Хэмптон (3), М. Вагнер (0), Р. Лопес (0). 

«Бруклин» – «Индиана» 105:98 (26:38, 32:17, 27:19, 20:24) 

«Бруклин»: Харден (29 + 8 подборов + 8 передач), Дюрэнт (22 + 11 подборов + 7 передач + 7 потерь), Харрис (9), Браун (8), Гриффин (3) – старт; Олдридж (21 + 8 подборов), Миллсэп (8), Миллс (5), Бембри (0), Картер (0). 

«Индиана»: Дуарте (19), Сабонис (16 + 7 подборов + 6 передач), Тернер (9 + 9 подборов), Макконнелл (8), Дж. Холидэй (6) – старт; Крэйг (28 + 11 подборов), Лэмб (12), Уонамейкер (0), Битадзе (0), Джарро (0), Вашингтон (0), Бриссетт (0). 

«Майами» – «Шарлотт» 114:99 (33:22, 31:24, 20:29, 30:24) 

«Майами»: Батлер (32 + 10 подборов), Адебайо (26 + 19 подборов + 5 потерь), Робинсон (10), Лаури (4), Такер (2) – старт; Хирро (26 + 6 передач), М-ф Моррис (8), Струс (6), Дедмон (0). 

«Шарлотт»: Хэйворд (23), Бриджес (22 + 8 подборов), Убре (17), Болл (6 + 6 передач), Пламли (1) – старт; Коди Мартин (15), Вашингтон (9), Смит (4), Макдэниэлс (2). 

«Нью-Орлеан» – «Сакраменто» 109:113 (26:33, 22:26, 24:18, 37:36) 

«Нью-Орлеан»: Валанчюнас (24 + 13 подборов + 5 потерь), Ингрэм (22 + 6 передач), Грэм (16), Джонс (12), Александер-Уокер (11) – старт; Хэйс (9), Харт (6), Маршалл (4), Мерфи (3), Льюис (2). 

«Сакраменто»: Фокс (23 + 7 подборов), Холмс (21), Барнс (18 + 12 подборов), Халибертон (17 + 8 передач), Харклесс (0) – старт; Хилд (20), Митчелл (8), Лень (4), Дэвис (2). 

«Денвер» – «Даллас» 106:75 (29:21, 25:23, 33:12, 19:19) 

«Денвер»: Бартон (17 + 6 передач), Гордон (13), Портер (12), Йокич (11 + 16 подборов + 8 передач), Моррис (8) – старт; Грин (14), Хайлэнд (6), Кампаццо (6), Ннаджи (5), Дозьер (5), Бол (4), Риверс (3), Грин (2), Ховард (0). 

«Даллас»: Дончич (16), Пауэлл (8), Буллок (5), Хардуэй (3), Финни-Смит (2) – старт; Берк (11), Клебер (7), Ниликина (7), Оморуйи (6), Брансон (4), Коули-Стайн (4), Марьянович (1), Браун (1), Грин (0 + 7 подборов). 

«Портленд» – «Клипперс» 111:92 (25:24, 23:16, 28:27, 35:25) 

«Портленд»: Лиллард (25 + 6 передач + 6 потерь), Макколлум (14), Нуркич (14 + 17 подборов), Пауэлл (12), Ковингтон (9 + 8 подборов) – старт; Зеллер (9 + 7 подборов), Литтл (8 + 8 подборов), Саймонс (5), Смит (5), Эллеби (5), Нэнс (3 + 10 подборов), Браун (2). 

«Клипперс»: Джордж (42 + 8 подборов), Джексон (8), Бледсоу (3), Зубац (3), Батюм (2 + 9 подборов) – старт; Кеннард (16), Мэнн (9), Коффи (5), Хартенштайн (4), Уинслоу (0), Скрабб (0). 

«Лейкерс» – «Кливленд» 113:101 (21:28, 33:26, 34:31, 25:16) 

«Лейкерс»: Джеймс (26 + 8 передач + 7 потерь), Уэстбрук (19), Дэвис (15 + 9 подборов), Бэйзмор (4), Джордан (4 + 7 подборов) – старт; Энтони (24), Ховард (7), Ривз (7), Брэдли (7), Монк (0). 

«Кливленд»: Мобли (23), Гарлэнд (18 + 11 передач + 6 потерь), Маркканен (17), Секстон (9), Аллен (6 + 9 подборов) – старт; Рубио (18), Лав (4), Валентайн (3), Стивенс (3), Уиндлер (0), Уэйд (0), Дэвис (0).

Рене Тер Велде
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