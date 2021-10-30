Дабл-дабл Батлера помог «Майами» разобраться с «Шарлотт», «Торонто» Михайлюка минимально обыграл «Орландо»
НБА. Регулярный чемпионат
«Торонто» – «Орландо» 110:109 (23:20, 31:31, 23:27, 33:31)
«Торонто»: Барнс (21 + 9 подборов), Трент (19), Ванвлит (19 + 6 передач), Ануноби (16), Ачиува (8) – старт; Бэнтон (10), Буше (9), Берч (6), Михайлюк (2).
«Орландо»: Энтони (24), Саггс (21), Картер (17 + 12 подборов), Бамба (14 + 18 подборов), Ф. Вагнер (10) – старт; Харрис (11), Росс (9), Хэмптон (3), М. Вагнер (0), Р. Лопес (0).
«Бруклин» – «Индиана» 105:98 (26:38, 32:17, 27:19, 20:24)
«Бруклин»: Харден (29 + 8 подборов + 8 передач), Дюрэнт (22 + 11 подборов + 7 передач + 7 потерь), Харрис (9), Браун (8), Гриффин (3) – старт; Олдридж (21 + 8 подборов), Миллсэп (8), Миллс (5), Бембри (0), Картер (0).
«Индиана»: Дуарте (19), Сабонис (16 + 7 подборов + 6 передач), Тернер (9 + 9 подборов), Макконнелл (8), Дж. Холидэй (6) – старт; Крэйг (28 + 11 подборов), Лэмб (12), Уонамейкер (0), Битадзе (0), Джарро (0), Вашингтон (0), Бриссетт (0).
«Майами» – «Шарлотт» 114:99 (33:22, 31:24, 20:29, 30:24)
«Майами»: Батлер (32 + 10 подборов), Адебайо (26 + 19 подборов + 5 потерь), Робинсон (10), Лаури (4), Такер (2) – старт; Хирро (26 + 6 передач), М-ф Моррис (8), Струс (6), Дедмон (0).
«Шарлотт»: Хэйворд (23), Бриджес (22 + 8 подборов), Убре (17), Болл (6 + 6 передач), Пламли (1) – старт; Коди Мартин (15), Вашингтон (9), Смит (4), Макдэниэлс (2).
«Нью-Орлеан» – «Сакраменто» 109:113 (26:33, 22:26, 24:18, 37:36)
«Нью-Орлеан»: Валанчюнас (24 + 13 подборов + 5 потерь), Ингрэм (22 + 6 передач), Грэм (16), Джонс (12), Александер-Уокер (11) – старт; Хэйс (9), Харт (6), Маршалл (4), Мерфи (3), Льюис (2).
«Сакраменто»: Фокс (23 + 7 подборов), Холмс (21), Барнс (18 + 12 подборов), Халибертон (17 + 8 передач), Харклесс (0) – старт; Хилд (20), Митчелл (8), Лень (4), Дэвис (2).
«Денвер» – «Даллас» 106:75 (29:21, 25:23, 33:12, 19:19)
«Денвер»: Бартон (17 + 6 передач), Гордон (13), Портер (12), Йокич (11 + 16 подборов + 8 передач), Моррис (8) – старт; Грин (14), Хайлэнд (6), Кампаццо (6), Ннаджи (5), Дозьер (5), Бол (4), Риверс (3), Грин (2), Ховард (0).
«Даллас»: Дончич (16), Пауэлл (8), Буллок (5), Хардуэй (3), Финни-Смит (2) – старт; Берк (11), Клебер (7), Ниликина (7), Оморуйи (6), Брансон (4), Коули-Стайн (4), Марьянович (1), Браун (1), Грин (0 + 7 подборов).
«Портленд» – «Клипперс» 111:92 (25:24, 23:16, 28:27, 35:25)
«Портленд»: Лиллард (25 + 6 передач + 6 потерь), Макколлум (14), Нуркич (14 + 17 подборов), Пауэлл (12), Ковингтон (9 + 8 подборов) – старт; Зеллер (9 + 7 подборов), Литтл (8 + 8 подборов), Саймонс (5), Смит (5), Эллеби (5), Нэнс (3 + 10 подборов), Браун (2).
«Клипперс»: Джордж (42 + 8 подборов), Джексон (8), Бледсоу (3), Зубац (3), Батюм (2 + 9 подборов) – старт; Кеннард (16), Мэнн (9), Коффи (5), Хартенштайн (4), Уинслоу (0), Скрабб (0).
«Лейкерс» – «Кливленд» 113:101 (21:28, 33:26, 34:31, 25:16)
«Лейкерс»: Джеймс (26 + 8 передач + 7 потерь), Уэстбрук (19), Дэвис (15 + 9 подборов), Бэйзмор (4), Джордан (4 + 7 подборов) – старт; Энтони (24), Ховард (7), Ривз (7), Брэдли (7), Монк (0).
«Кливленд»: Мобли (23), Гарлэнд (18 + 11 передач + 6 потерь), Маркканен (17), Секстон (9), Аллен (6 + 9 подборов) – старт; Рубио (18), Лав (4), Валентайн (3), Стивенс (3), Уиндлер (0), Уэйд (0), Дэвис (0).
Комментарии 0