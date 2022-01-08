Лень в матче с «Лейкерс» отметился идеальной точностью
Дабл-дабл Леня не помог «Сакраменто» переиграть «Денвер», «Торонто» Михайлюка разобрался с «Ютой»
«Лейкерс» огорчили «Атланту» благодаря 32 очкам Леброна
«Денвер» – «Сакраменто» / Фото - sactownroyaltyНБА. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» – «Сан-Антонио» 119:109 (39:19, 32:34, 26:27, 22:20)
«Филадельфия»: Эмбиид (31 + 12 подборов + 7 передач), Харрис (23 + 7 подборов), Карри (23 + 7 подборов + 7 передач), Тайбулл (12), Коркмаз (7) – старт; Грин (6), Ньянг (5), Хенри (2), Драммонд (5), Бэсси (0), Пауэлл (2), (3)
«Сан-Антонио»: Мюррэй (27 + 9 передач - 6 потерь), Пелтль (17), Бэйтс-Диоп (9), Примо (9), Форбс (7) – старт; Юбенкс (6), Кэкок (2), Моррис (1), Джонсон (0), Вискэмп (1), Лэндейл (8), Уокер (13)
«Бруклин» – «Милуоки» 109:121 (21:29, 28:31, 31:38, 29:23)
«Бруклин»: Дюрэнт (29 + 9 подборов + 7 передач), Харден (16 + 9 подборов + 7 передач - 5 потерь), Клэкстон (14), Дьюк (7), Миллс (3) – старт; Джонсон (6), Браун (7), Эдвардс (0), Олдридж (2), Шарп (6), Картер (5), Бембри (0), Томас (14)
«Милуоки»: Адетокумбо (31 + 7 подборов + 9 передач), Портис (25 + 12 подборов), Миддлтон (20), Нвора (13), Мэттьюз (12 + 7 подборов) – старт; Оджелей (0), Мамукелашвили (4), Адетокумбо (4), (2), Худ (10), Смарт (0)
«Торонто» – «Юта» 122:108 (25:40, 24:22, 45:30, 28:16)
«Торонто»: ВанВлит (37 + 10 подборов + 10 передач), Ануноби (22), Сиакам (17), Барнс (11 + 9 подборов), Трент мл. (10) – старт; Буше (13), Ачиува (9), Уилсон (0), Шэмпени (0), Бирч (3), Флинн (0), Бэнтон (0), Михайлюк (0)
«Юта»: Паскалл (29), Хьюз (26 + 8 подборов), Батлер (17 - 8 потерь), Уайтсайд (7 + 7 подборов), Форрест (6 + 8 передач - 7 потерь) – старт; (2), Фиттс (6 + 7 подборов), (13), Азубуйке (2)
«Оклахома» – «Миннесота» 105:135 (28:32, 29:41, 23:30, 25:32)
«Оклахома»: Дорт (18), Уиггинс (13 + 7 подборов), Шэй (12), Гидди (10), Робинсон-Эрл (0 + 8 подборов) – старт; Бэйзли (3), Уильямс (5), Мускала (9), Покушевски (7), Мэнн (10), Маледон (7), Уотсон (6), Джером (5)
«Миннесота»: Эдвардс (24 + 7 передач), Таунс (19 + 8 подборов), Вандербилт (11 + 16 подборов), Макдэниэлс (9), Маклафлин (0) – старт; Расселл (27 + 12 передач), Принс (5), Найт (0), Лэйман (0), Окоги (8), Рид (17), Бизли (5), Науэлл (10)
«Хьюстон» – «Даллас» 106:130 (23:43, 37:37, 26:30, 20:20)
«Хьюстон»: Вуд (20), Тэйт (15 + 8 подборов), Грин (12), Портер (11), Гордон (5) – старт; Мартин-младший (6), Нваба (5), Мэтьюз (15), Брукс (7), Кристофер (7), Никс (0), Квин (3)
«Даллас»: Буллок (15 + 7 подборов), Пауэлл (15), Брансон (15 + 10 передач), Финни-Смит (10), Клебер (8 + 11 подборов) – старт; Хардуэй-мл. (19 + 7 передач), Браун (9), Крисс (6), Браун (2), Берк (7), Ниликина (7), Грин (17), Пинсон (0)
«Чикаго» – «Вашингтон» 130:122 (37:32, 36:34, 34:29, 23:27)
«Чикаго»: Лавин (27), Болл (18), Вучевич (16 + 14 подборов + 7 передач + 4 перехватов), ДеРозан (15 + 8 передач), Джонс (2) – старт; МакКинни (0), Браун мл. (5), Брэдли (8), Симонович (0), Уайт (21), Досунму (18)
«Вашингтон»: Бил (26 - 5 потерь), Кузма (21 + 11 подборов), Динуидди (18), Гэффорд (14 + 8 подборов), Колдуэлл-Поуп (14) – старт; Тодд (2), Кисперт (9), Авдия (8), (8 + 7 подборов), Нето (0), Холидэй (2)
«Денвер» – «Сакраменто» 121:111 (35:23, 31:31, 30:31, 25:26)
«Денвер»: Йокич (33 + 10 подборов + 7 передач), Грин (13 + 9 подборов), Моррис (13), Гордон (10), Бартон (10) – старт; Грин (18), Ннаджи (3), Кампаццо (6 + 7 передач), Хайлэнд (13), Риверс (2)
«Сакраменто»: Фокс (30 + 7 подборов), Халибертон (14), Бэгли (12), Барнс (9 + 9 подборов), Джонс (2) – старт; Харклесс (6), Вудард (0), Томпсон (5), Лень (18 + 10 подборов), Кета (0), Митчелл (8), Хилд (7), Рэмзи (0)
«Лейкерс» – «Атланта» 134:118 (34:28, 30:33, 37:26, 33:31)
«Лейкерс»: Джеймс (32 + 8 подборов + 9 передач + 4 перехватов), Монк (29), Брэдли (21), Уэстбрук (9 + 11 подборов + 13 передач + 6 фолов), Джонсон (3) – старт; Энтони (17 + 7 подборов), Ариза (0), Бэйзмор (0), Ховард (0), Ривз (2), Хортон-Такер (21)
«Атланта»: Янг (25 + 9 подборов + 14 передач - 9 потерь), Коллинз (21 + 8 подборов), Богданович (15), Капела (9 + 11 подборов), Луваву-Кабарро (0) – старт; Галлинари (13), Оконгву (12 + 7 подборов), Реддиш (0), Купер (3), Райт (2), Мэйс (2), Хертер (16)
«Портленд» – «Кливленд» 101:114 (21:24, 26:33, 31:25, 23:32)
«Портленд»: Пауэлл (19), Ковингтон (17 + 8 подборов), Нуркич (14 + 12 подборов), Саймонс (14 + 7 передач), Литтл (8 + 8 подборов) – старт; Уотфорд (4), Зеллер (6), Смит-мл. (10), МакЛемор (5), Эллеби (4)
«Кливленд»: Гарлэнд (26), Мобли (18 + 8 подборов), Маркканен (15), Аллен (13 + 13 подборов), Стивенс (3) – старт; Лав (8 + 7 подборов), Осман (14), (11), Уиндлер (6)
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