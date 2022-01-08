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Баскетбол (8 событий из 8) показать все
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Пари-матч
02:00 Детройт Пистонс - Орландо Мэджик 97:92 Окончен
02:00 Шарлотт Хорнетс - Милуоки Бакс 114:106 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Юта Джаз 125:113 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Нью-Йорк Никс 99:75 Окончен
04:00 Финикс Санс - Майами Хит 100:123 Окончен
19:00 Бруклин Нетс - Сан-Антонио Сперс 121:119 Окончен
22:30 Лос-Анджелес Клипперс - Атланта Хоукс 106:93 Окончен
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Пари-матч
14:00 Киев-Баскет - Николаев 96:61 Окончен
нет важных матчей
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НБА 21/22
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Пари-матч
01:00 Орландо Мэджик - Вашингтон Уизардз 100:102 Окончен
01:00 Торонто Рэпторс - Нью-Орлеан Пеликанс 105:101 Окончен
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Денвер Наггетс 95:99 Окончен
02:00 Хьюстон Рокетс - Миннесота Тимбервулвс 123:141 Окончен
02:30 Даллас Маверикс - Чикаго Буллз 113:99 Окончен
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Кливленд Кавальерс 96:82 Окончен
04:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Сакраменто Кингз 103:88 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Мемфис Гриззлис 119:127 Окончен
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
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Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:00 Детройт Пистонс - Юта Джаз -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован

Дабл-дабл Леня не помог «Сакраменто» переиграть «Денвер», «Торонто» Михайлюка разобрался с «Ютой»

«Лейкерс» огорчили «Атланту» благодаря 32 очкам Леброна
Баскетбол НБА
08 января 08:21
Дабл-дабл Леня не помог «Сакраменто» переиграть «Денвер», «Торонто» Михайлюка разобрался с «Ютой»
«Денвер» – «Сакраменто» / Фото - sactownroyalty
НБА. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» – «Сан-Антонио» 119:109 (39:19, 32:34, 26:27, 22:20)

«Филадельфия»: Эмбиид (31 + 12 подборов + 7 передач), Харрис (23 + 7 подборов), Карри (23 + 7 подборов + 7 передач), Тайбулл (12), Коркмаз (7) – старт; Грин (6), Ньянг (5), Хенри (2), Драммонд (5), Бэсси (0), Пауэлл (2), (3)

«Сан-Антонио»: Мюррэй (27 + 9 передач - 6 потерь), Пелтль (17), Бэйтс-Диоп (9), Примо (9), Форбс (7) – старт; Юбенкс (6), Кэкок (2), Моррис (1), Джонсон (0), Вискэмп (1), Лэндейл (8), Уокер (13)


«Бруклин» – «Милуоки» 109:121 (21:29, 28:31, 31:38, 29:23)

«Бруклин»: Дюрэнт (29 + 9 подборов + 7 передач), Харден (16 + 9 подборов + 7 передач - 5 потерь), Клэкстон (14), Дьюк (7), Миллс (3) – старт; Джонсон (6), Браун (7), Эдвардс (0), Олдридж (2), Шарп (6), Картер (5), Бембри (0), Томас (14)

«Милуоки»: Адетокумбо (31 + 7 подборов + 9 передач), Портис (25 + 12 подборов), Миддлтон (20), Нвора (13), Мэттьюз (12 + 7 подборов) – старт; Оджелей (0), Мамукелашвили (4), Адетокумбо (4), (2), Худ (10), Смарт (0)


«Торонто» – «Юта» 122:108 (25:40, 24:22, 45:30, 28:16)

«Торонто»: ВанВлит (37 + 10 подборов + 10 передач), Ануноби (22), Сиакам (17), Барнс (11 + 9 подборов), Трент мл. (10) – старт; Буше (13), Ачиува (9), Уилсон (0), Шэмпени (0), Бирч (3), Флинн (0), Бэнтон (0), Михайлюк (0)

«Юта»: Паскалл (29), Хьюз (26 + 8 подборов), Батлер (17 - 8 потерь), Уайтсайд (7 + 7 подборов), Форрест (6 + 8 передач - 7 потерь) – старт; (2), Фиттс (6 + 7 подборов), (13), Азубуйке (2)


«Оклахома» – «Миннесота» 105:135 (28:32, 29:41, 23:30, 25:32)

«Оклахома»: Дорт (18), Уиггинс (13 + 7 подборов), Шэй (12), Гидди (10), Робинсон-Эрл (0 + 8 подборов) – старт; Бэйзли (3), Уильямс (5), Мускала (9), Покушевски (7), Мэнн (10), Маледон (7), Уотсон (6), Джером (5)

«Миннесота»: Эдвардс (24 + 7 передач), Таунс (19 + 8 подборов), Вандербилт (11 + 16 подборов), Макдэниэлс (9), Маклафлин (0) – старт; Расселл (27 + 12 передач), Принс (5), Найт (0), Лэйман (0), Окоги (8), Рид (17), Бизли (5), Науэлл (10)


«Хьюстон» – «Даллас» 106:130 (23:43, 37:37, 26:30, 20:20)

«Хьюстон»: Вуд (20), Тэйт (15 + 8 подборов), Грин (12), Портер (11), Гордон (5) – старт; Мартин-младший (6), Нваба (5), Мэтьюз (15), Брукс (7), Кристофер (7), Никс (0), Квин (3)

«Даллас»: Буллок (15 + 7 подборов), Пауэлл (15), Брансон (15 + 10 передач), Финни-Смит (10), Клебер (8 + 11 подборов) – старт; Хардуэй-мл. (19 + 7 передач), Браун (9), Крисс (6), Браун (2), Берк (7), Ниликина (7), Грин (17), Пинсон (0)


«Чикаго» – «Вашингтон» 130:122 (37:32, 36:34, 34:29, 23:27)

«Чикаго»: Лавин (27), Болл (18), Вучевич (16 + 14 подборов + 7 передач + 4 перехватов), ДеРозан (15 + 8 передач), Джонс (2) – старт; МакКинни (0), Браун мл. (5), Брэдли (8), Симонович (0), Уайт (21), Досунму (18)

«Вашингтон»: Бил (26 - 5 потерь), Кузма (21 + 11 подборов), Динуидди (18), Гэффорд (14 + 8 подборов), Колдуэлл-Поуп (14) – старт; Тодд (2), Кисперт (9), Авдия (8), (8 + 7 подборов), Нето (0), Холидэй (2)


«Денвер» – «Сакраменто» 121:111 (35:23, 31:31, 30:31, 25:26)

«Денвер»: Йокич (33 + 10 подборов + 7 передач), Грин (13 + 9 подборов), Моррис (13), Гордон (10), Бартон (10) – старт; Грин (18), Ннаджи (3), Кампаццо (6 + 7 передач), Хайлэнд (13), Риверс (2)

«Сакраменто»: Фокс (30 + 7 подборов), Халибертон (14), Бэгли (12), Барнс (9 + 9 подборов), Джонс (2) – старт; Харклесс (6), Вудард (0), Томпсон (5), Лень (18 + 10 подборов), Кета (0), Митчелл (8), Хилд (7), Рэмзи (0)


«Лейкерс» – «Атланта» 134:118 (34:28, 30:33, 37:26, 33:31)

«Лейкерс»: Джеймс (32 + 8 подборов + 9 передач + 4 перехватов), Монк (29), Брэдли (21), Уэстбрук (9 + 11 подборов + 13 передач + 6 фолов), Джонсон (3) – старт; Энтони (17 + 7 подборов), Ариза (0), Бэйзмор (0), Ховард (0), Ривз (2), Хортон-Такер (21)

«Атланта»: Янг (25 + 9 подборов + 14 передач - 9 потерь), Коллинз (21 + 8 подборов), Богданович (15), Капела (9 + 11 подборов), Луваву-Кабарро (0) – старт; Галлинари (13), Оконгву (12 + 7 подборов), Реддиш (0), Купер (3), Райт (2), Мэйс (2), Хертер (16)


«Портленд» – «Кливленд» 101:114 (21:24, 26:33, 31:25, 23:32)

«Портленд»: Пауэлл (19), Ковингтон (17 + 8 подборов), Нуркич (14 + 12 подборов), Саймонс (14 + 7 передач), Литтл (8 + 8 подборов) – старт; Уотфорд (4), Зеллер (6), Смит-мл. (10), МакЛемор (5), Эллеби (4)

«Кливленд»: Гарлэнд (26), Мобли (18 + 8 подборов), Маркканен (15), Аллен (13 + 13 подборов), Стивенс (3) – старт; Лав (8 + 7 подборов), Осман (14), (11), Уиндлер (6)

Владимир Кириченко
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Теги

Алексей Лень Святослав Михайлюк Регулярный чемпионат (НБА) Результаты (НБА)

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