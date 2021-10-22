Дабл-дабл Янга принес «Атланте» победу над «Далласом»
НБА. Регулярный чемпионат
«Атланта» – «Даллас» 113:87 (22:20, 29:24, 35:20, 27:23)
«Атланта»: Янг (19 + 14 передач + 5 потерь), Коллинз (16 + 9 подборов), Капела (12 + 13 подборов), Богданович (11), Хантер (11) – старт; Реддиш (20), Дженг (9), Джонсон (6), Хертер (6), Мэйс (3), Райт (0), Хилл (0), Луваву-Кабарро (0), Купер (0).
«Даллас»: Дончич (18 + 11 подборов + 7 передач + 5 потерь), Хардуэй (14), Порзингис (11), Финни-Смит (5 + 8 подборов), Пауэлл (4) – старт; Брансон (17), Берк (5), Клебер (3), Буллок (3), Браун (3), Грин (2), Коули-Стайн (2), Ниликина (0).
«Майами» – «Милуоки» 137:95 (40:17, 32:26, 33:26, 32:26)
«Майами»: Батлер (21 + 6 передач), Адебайо (20 + 13 подборов), Робинсон (8), Такер (8), Лаури (5 + 6 передач) – старт; Хирро (27), Дедмон (13 + 9 подборов), Юртсевен (8), Винсент (7), М-ф Моррис (7), Калеб Мартин (5), Струс (5), Окпала (3), Гарретт (0).
«Милуоки»: Я. Адетокумбо (15 + 10 подборов), Аллен (14), Миддлтон (10), Хилл (8), Коннотон (6) – старт; Мамукелашвили (12), Нвора (11), Калаицакис (8), Т. Адетокумбо (6), Робинсон (5).
«Голден Стэйт» – «Клипперс» 115:113 (44:27, 22:40, 24:26, 25:20)
«Голден Стэйт»: Карри (45 + 10 подборов + 6 потерь), Уиггинс (17 + 7 подборов), Грин (10 + 7 подборов + 7 передач), Пул (9 + 7 потерь), Луни (6 + 7 подборов) – старт; Ли (11), Бьелица (6), Игудала (4), Портер (4 + 7 подборов), Тоскано-Андерсон (3), Пэйтон (0), Муди (0).
«Клипперс»: Джордж (29 + 11 подборов + 6 передач), Бледсоу (22), Зубац (14), Джексон (11), М-с Моррис (10) – старт; Мэнн (11 + 7 подборов), Кеннард (7), Коффи (5), Уинслоу (4).
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