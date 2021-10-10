Дабл-даблы Ткаченко и Маквелла не помогли «Мавпам» победить «Запорожье»

Подопечные Станислава Овдиенко прервали четырехматчевую серию поражений

Запорожье - Мавпы / фото - ФБУ

В домашнем матче 5-го тура Суперлиги «Запорожье» обыграло «Черкасских Мавп», прервав четырехматчевую серию поражений. Матч завершился со счетом 82:75.

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Даешон Фрэнсис, заработавший 19 очков, 9 подборов и 1 передачу, при одной потере. Из «Мавп» дабл-даблами отметились Иван Ткаченко (15 очков, 10 подборов, 4 передачи) и Дювон Максвелл (15 очков, 12 подборов и 2 передачи).

По итогам матча ситуация в таблице Суперлиги особо не поменялась. «Запорожье» и «Мавпы» поменялись местами, но все равно занимают две последних строчки, имея 1 по одной победе в 5-и матчах сезона.

Напомним, в прошлом матче Суперлиги «Николаев» уступил «Одессе».