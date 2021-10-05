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«Даллас» хочет избавиться от игрока, который отказался от вакцинации

«Маверикс» уже ищут для Трэя Берка новый клуб
Баскетбол НБА
08:52
«Даллас» хочет избавиться от игрока, который отказался от вакцинации
Трэй Берк / фото - Getty Images

«Даллас Маверикс» хотят обменять своего разыгрывающего Трэя Берка до начала сезона НБА. Об этом сообщает портал Sports Illustrated.

По информации источника, причиной такого внезапного решения стал отказ Берка вакцинироваться от коронавируса. Главный тренер «Маверикс» Джейсон Кидд перед стартом тренировочного лагеря заявил, что для него важно, чтобы все игроки сделали прививки. По словам Кидда, в «Далласе» вакцинированы более 90% баскетболистов.

Берк же не готов вакцинироваться, и заявляет, что верит только в традиционную медицину.

Напомним, владелец «Бруклина» прокомментировал вызывающее поведение Ирвинга.

 

Источник: Basket.com.ua Михаил Рыбак
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