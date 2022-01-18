Сумасшедшие данки Грина и Дэвиса вошли в топ-5 дня НБА
«Даллас» одолел «Оклахому», «Вашинтгон» устроил разгром «Филадельфии»
«Кливленд» переиграл Бруклин»
«Вашингтон» – «Филадельфия» / Фото - sixerswire.usatoday.comНБА. Регулярный чемпионат
«Бостон» – «Новый Орлеан» 104:92 (18:29, 21:17, 32:23, 33:23)
«Бостон»: Тейтум (27 + 8 подборов), Шредер (23 + 9 передач), Браун (23 + 8 подборов), Хорфорд (12 + 7 подборов), Уильямс (10) – старт; Несмит (5), Кантер (2), Притчард (0), Ричардсон (2), Лэнгфорд (0)
«Новый Орлеан»: Валанчюнас (22 + 14 подборов), Джонс (16), Ингрэм (15 + 10 подборов), Харт (13 + 9 подборов), Грэм (11) – старт; Темпл (0), Хэйс (2), Альварадо (4), Александер-Уокер (9)
«Нью-Йорк» – «Шарлотт» 87:97 (23:34, 21:28, 23:24, 20:11)
«Нью-Йорк»: Рэндл (18 + 10 подборов), Барретт (18 + 12 подборов - 6 потерь), Робинсон (10), Беркс (6), Фурнье (6) – старт; Симс (0), Топпин (11), Гибсон (1), Макбрайд (0), Граймс (5)
«Шарлотт»: Бриджес (38 + 12 подборов), Розир (22 + 7 передач), Хэйворд (16), Мартин (9 + 7 подборов), Пламли (5) – старт; Макдэниелс (2), Вашингтон (2), Ричардс (0), Смит (3)
«Вашингтон» – «Филадельфия» 117:98 (38:29, 23:26, 30:28, 26:15)
«Вашингтон»: Кузма (15 + 16 подборов), Колдуэлл-Поуп (14), Бил (13), Динуидди (7 + 7 передач), Гэффорд (5) – старт; Гилл (0), Хачимура (11), Кисперт (11), Авдия (2), Харрелл (18 + 7 подборов), Брайант (15), Нето (6), Холидэй (0)
«Филадельфия»: Эмбиид (32 + 8 подборов), Макси (18), Карри (8), Харрис (7 + 6 фолов), Коркмаз (6) – старт; Ньянг (7), Рид (0), Драммонд (2 + 7 подборов), Бэсси (4), Джо (8), Пауэлл (0), Браун (6 + 9 подборов)
«Кливленд» – «Бруклин» 114:107 (30:31, 35:28, 22:29, 27:19)
«Кливленд»: Гарлэнд (22 + 12 передач - 6 потерь), Окоро (15), Маркканен (14), Аллен (14 + 10 подборов), Мобли (12) – старт; Лав (14), Осман (7), Уиндлер (9), Гудвин (7)
«Бруклин»: Ирвинг (27 + 7 подборов + 9 передач), Харден (22 + 7 подборов + 10 передач), Эдвардс (11), Миллс (11), Шарп (10) – старт; Гриффин (5), Браун (2), Олдридж (13), Томас (6)
«Клипперс» – «Индиана» 139:133 (40:27, 28:32, 36:31, 35:43)
«Клипперс»: Батюм (32), Джексон (26), Моррис (21 + 8 подборов), Коффи (16 + 7 передач), Зубац (10) – старт; Ибака (3), Хартенштейн (9), Бледсоу (9), Мэнн (9), Бостон (4)
«Индиана»: Леверт (26 + 9 подборов + 6 фолов), Сабонис (19 + 11 подборов + 7 передач), Холидэй (18), Вашингтон (10), Крэйг (4) – старт; Бриссетт (13), Битадзе (17 + 8 подборов), Дуарте (24 + 7 подборов), Стивенсон (2), Сайкс (0)
«Мемфис» – «Чикаго» 119:106 (20:20, 38:25, 34:27, 27:34)
«Мемфис»: Морэнт (25), Бэйн (25), Джексон (14 + 5 блокшотов), Адамс (2 + 10 подборов), Уильямс (2) – старт; Кларк (15 + 7 подборов), Альдама (0), Андерсон (4), Тиллман (0), Джонс (11 + 8 передач), Кончар (9), Мелтон (10), Матиас (0), Калвер (2)
«Чикаго»: ДеРозан (24), Уайт (16), Досунму (15 + 10 подборов + 5 перехватов), Вучевич (7 + 10 подборов), МакКинни (2) – старт; Хилл (12 + 8 подборов), Браун мл. (14), Брэдли (3), Симонович (0), Томас (13)
«Атланта» – «Милуоки» 114:121 (17:26, 33:36, 33:26, 38:26)
«Атланта»: Янг (30 + 11 передач), Хантер (20 + 9 подборов), Коллинз (16 + 12 подборов), Хертер (13 + 8 подборов), Оконгву (12 + 8 подборов) – старт; Галлинари (16), Уильямс (8), Райт (6), Луваву-Кабарро (0)
«Милуоки»: Миддлтон (34 + 7 подборов - 8 потерь), Адетокумбо (27 - 5 потерь), Портис (13 + 13 подборов), Аллен (9), Хилл (5) – старт; Нвора (0), Мэттьюз (3 + 6 фолов), Коннотон (14), ДиВинчензо (9)
«Орландо» – «Портленд» 88:98 (17:22, 23:32, 21:27, 27:17)
«Орландо»: Вагнер (14), Харрис (10), Энтони (9 + 9 подборов), Лопес (8), Окики (5) – старт; Скофилд (0), Браздейкис (0), Вагнер (14), Бамба (5 + 9 подборов + 4 блокшотов), Хэмптон (9), Росс (4), Саггс (10)
«Портленд»: Нуркич (21 + 22 подборов + 4 перехватов - 6 потерь), МакКоллум (16), Литтл (13 + 10 подборов), Саймонс (13 + 7 передач), Ковингтон (7 + 11 подборов) – старт; Уотфорд (8), Браун (0), Снелл (0), Блевинс (0), Смит-мл. (6), МакЛемор (14)
«Майами» – «Торонто» 104:99 (27:30, 31:21, 22:24, 24:24)
«Майами»: Батлер (19 + 10 подборов + 10 передач), Винсент (15), Адебайо (14 + 9 подборов), Робинсон (8), Такер (5) – старт; Мартин (6), Дедмон (8 + 9 подборов), Хирро (23), Струс (6)
«Торонто»: ВанВлит (22 - 5 потерь), Сиакам (18 + 10 передач + 5 перехватов), Барнс (16 + 8 подборов), Ануноби (14), Ачиува (6 + 15 подборов) – старт; Буше (23 + 10 подборов), Шэмпени (0)
«Даллас» – «Оклахома» 104:102 (33:24, 20:18, 24:30, 27:30)
«Даллас»: Дончич (20 + 11 подборов + 12 передач), Финни-Смит (17 + 10 подборов), Брансон (14 + 8 передач), Порзингис (13 + 8 подборов + 4 блокшотов), Клебер (8) – старт; Хардуэй-мл. (12), Браун (0), Пауэлл (10), Берк (3), Ниликина (3), Грин (4)
«Оклахома: Шэй (34), Дорт (18 + 7 подборов + 6 фолов), Гидди (10), Робинсон-Эрл (9), Бэйзли (2) – старт; Диаките (2), Мускала (7), Мэнн (6), Джером (6), Уиггинс (8)
«Сан-Антонио» – «Финикс» 107:121 (29:32, 27:27, 35:28, 16:34)
«Сан-Антонио»: Пелтль (23 + 14 подборов), Мюррэй (18 + 8 подборов), МакДермотт (15), Джонсон (14 + 7 подборов), Уайт (14 + 7 передач) – старт; Юбенкс (1), Бэйтс-Диоп (3), Вискэмп (0), Лэндейл (5), Уокер (4), Васселл (10)
«Финикс»: Букер (48), Пол (15 + 12 передач), Краудер (8), Бриджес (7), Макги (6 + 8 подборов) – старт; Смит (0), Уэйнрайт (0), Джонсон (8), Бийомбо (17 + 14 подборов), Пэйтон (0), Пэйн (11), Шэмет (1)
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