«Даллас» сравнял счет в серии с «Финиксом», «Филадельфия» обыграла «Майами», вернувшись в серию
НБА. Плей-офф. Второй раунд
«Даллас» – «Финикс» 111:101 (37:25, 31:31, 19:22, 24:23) Счет в серии – 2:2
«Даллас»: Дончич (26 + 7 подборов + 11 передач), Финни-Смит (24 + 8 подборов), Брансон (18), Буллок (7), Пауэлл (0) – старт; Бертанс (12), Клебер (11 + 7 подборов), Динуидди (10), Ниликина (3), Грин (0), Крисс (0), Браун (0).
«Финикс»: Букер (35 + 7 передач + 5 потерь), Краудер (15), Эйтон (14 + 11 подборов), Бриджес (6), Пол (5 + 7 передач) – старт; К. Джонсон (11), Макги (7), А. Холидэй (2), Бийомбо (2), Пэйн (2), Шэмет (2), Уэйнрайт (0).
«Филадельфия» – «Майами» 116:108 (30:28, 34:28, 25:29, 27:23) Счет в серии – 2:2
«Филадельфия»: Харден (31 + 7 подборов + 9 передач + 6 потерь), Эмбиид (24 + 11 подборов),Макси (18), Харрис (13), Грин (11) – старт; Ньянг (10), Тайбулл (5), Рид (2),Милтон (2).
«Майами»: Батлер (40 + 6 передач), Адебайо (21 + 7 подборов), Такер (7), Лаури (6 + 7 передач), Струс (6) – старт; Оладипо (15), Хирро (11 + 10 подборов), Винсент (2), Калеб Мартин (0), М-ф Моррис (0).
Комментарии 0