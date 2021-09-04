Деандре Джордан продолжит карьеру в «Лейкерс»

Центровой подпишет с калифорнийским клубом однолетний контракт

Деандре Джордан / фото - Associated Press

Центровой Деандре Джордан начнет предстоящий сезон НБА в составе «Лейкерс».

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, опытный бигмен должен подписать с калифорнийским клубом однолетний контракт на 2,6 миллиона долларов, как только станет свободным агентом.

Джордан в скором времени попадет на рынок отказов после того, как «Детройт» выкупит его двухлетний контракт на 20 миллионов долларов. «Пистонс» накануне договорились с «Нетс» о приобретении прав на центрового.

Деандре выступал за «Нетс» с 2019 года. В прошедшем сезоне участник Матча звезд-2017 провел 57 матчей регулярного чемпионата (43 в старте), Джордан набирал 7,5 очка, 7,5 подбора, 1,6 передачи и 1,1 блок-шота за 21,9 минуты, реализуя 76,3% бросков с игры и 50% штрафных.

Рэджон Рондо проведет следующий сезон в «Лейкерс».