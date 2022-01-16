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«Денвер» одержал разгромную победу над «Лейкерс», «Бруклин» разобрался с «Новым Орлеаном»

«Милуоки» уступил «Торонто», «Бостон» минимально обыграл «Чикаго»
Баскетбол НБА
07:50
«Денвер» одержал разгромную победу над «Лейкерс», «Бруклин» разобрался с «Новым Орлеаном»
Фото: USA TODAY

НБА. Регулярный чемпионат

«Милуоки» – «Торонто» 96:103 (29:20, 20:26, 20:27, 27:30)

«Милуоки»: Я. Адетокумбо (30), Аллен (18), Миддлтон (16), Портис (11 + 11 подборов), Мэттьюз (5) – старт; Хилл (8), Коннотон (5), Дивинченцо (3), Нвора (0), Худ (0).

«Торонто»: Сиакам (30 + 10 подборов + 10 передач + 6 потерь), Ануноби (24 + 8 подборов), Ванвлит (17 + 7 передач), Ачиува (14 + 10 подборов), Ватанабе (0) – старт; Буше (15 + 7 подборов), Шэмпени (3 + 12 подборов), Михайлюк (0).

«Вашингтон» – «Портленд» 110:115 (24:29, 33:39, 23:26, 30:21)

«Вашингтон»: Динуидди (27 + 7 передач), Кузма (16 + 12 подборов + 5 потерь), Кисперт (13 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (8), Гэффорд (2) – старт; Харрелл (16), А. Холидэй (10), Нето (7 + 5 потерь), Авдия (6), Хатимура (5), Брайант (0).

«Портленд»: Саймонс (31 + 11 передач), Нуркич (23 + 14 подборов), Литтл (18), Ковингтон (15 + 9 подборов), Маклемор (10) – старт; Смит (9), Эллеби (5), Снелл (2), Уотфорд (2), Блевинс (0).

«Атланта» – «Нью-Йорк» 108:117 (28:31, 23:34, 26:20, 31:32)

«Атланта»: Янг (29), Коллинз (13), Хантер (8), Дженг (7), Хертер (6 + 6 передач) – старт; Галлинари (17), Оконгву (12), Уильямс (7), Луваву-Кабарро (5), Райт (4).

«Нью-Йорк»: Барретт (26), Рэндл (24 + 9 передач), Фурнье (18), Беркс (17 + 9 подборов + 8 передач), Робинсон (14 + 13 подборов) – старт; Граймс (8), Гибсон (7), Куикли (3), Топпин (0).

«Бруклин» – «Новый Орлеан» 120:105 (32:22, 37:19, 26:36, 25:28)

«Бруклин»: Харден (27 + 8 подборов + 15 передач + 6 потерь), Миллс (21), Эдвардс (16), Шарп (12 + 10 подборов), Дюрэнт (12) – старт; Томас (20), Гриффин (6 + 6 передач), Браун (4), Картер (2), Бембри (0), Дьюк (0).

«Новый Орлеан»: Ингрэм (22 + 8 передач), Харт (14 + 11 подборов), Джонс (13), Валанчюнас (13), Грэм (10) – старт; Хэйс (11), Александер-Уокер (10), Альварадо (7), Темпл (3), Маршалл (2), Кларк (0), Мерфи (0).

«Майами» – «Филадельфия» 98:109 (29:20, 21:23, 23:32, 25:34)

«Майами»: Юртсевен (22 + 11 подборов), Струс (11), Такер (10 + 7 подборов), Лаури (8 + 7 передач), Батлер (8 + 9 передач) – старт; Калеб Мартин (16 + 7 подборов), Хирро (16), Дедмон (5), Робинсон (2).

«Филадельфия»: Эмбиид (32 + 12 подборов), Харрис (22 + 8 подборов), Сет Карри (21), Макси (13 + 7 подборов), Коркмаз (6) – старт; Ньянг (12), Браун (2), Драммонд (1), Джо (0).

«Оклахома-Сити» – «Кливленд» 102:107 (32:24, 24:22, 29:37, 17:24)

«Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер (21 + 7 передач), Дорт (17), Гидди (11 + 10 подборов + 6 потерь), Фэйворс (6 + 8 подборов), Робинсон-Эрл (4 + 11 подборов) – старт; Бэйзли (17 + 7 подборов), Джером (10), Мускала (9), Мэнн (5), Диаките (2), Уиггинс (0).

«Кливленд»: Гарлэнд (27 + 18 передач), Мобли (20), Аллен (13 + 13 подборов), Маркканен (12), Стивенс (5) – старт; Лав (13), Окоро (7), Уиндлер (6), Гудвин (2), Осман (2).

«Бостон» – «Чикаго» 114:112 (32:22, 22:27, 30:34, 30:29)

«Бостон»: Тейтум (23 + 12 подборов), Браун (19 + 7 подборов), Шредер (16 + 8 передач), Хорфорд (15 + 8 подборов), Р. Уильямс (14 + 13 подборов + 6 передач) – старт; Ричардсон (13), Притчард (6), Кантер Фридом (5), Г. Уильямс (3).

«Чикаго»: Вучевич (27 + 6 передач), Дерозан (23 + 8 подборов + 7 передач), Досунму (21 + 10 передач), Уайт (19), Маккинни (4) – старт; Брэдли (6), М. Хилл (5), Томас (5), Браун (2).

«Сан-Антонио» – «Клипперс» 101:94 (21:22, 35:25, 29:33, 16:14)

«Сан-Антонио»: Мюррэй (18 + 7 подборов + 9 передач), Джонсон (17), Васселл (10 + 11 подборов), Лэндейл (10 + 11 подборов), Макдермотт (4) – старт; Уайт (19), Бэйтс-Диоп (13 + 7 подборов), Уокер (10), Примо (0), Юбэнкс (0 + 7 подборов).

«Клипперс»: Коффи (20), М-с Моррис (15), Батюм (13 + 7 подборов), Джексон (7), Зубац (6 + 9 подборов) – старт; Ибака (10 + 10 подборов), Бледсоу (7), Хартенштайн (6), Мэнн (6), Бостон (4).

«Денвер» – «Лейкерс» 133:96 (34:29, 39:31, 29:19, 31:17)

«Денвер»: Грин (26), Йокич (17 + 12 подборов + 13 передач), Бартон (12), Гордон (11), Моррис (10) – старт; Хайлэнд (27 + 10 подборов), Рид (11), Кампаццо (9), Ннаджи (8 + 11 подборов), Эннис (2).

«Лейкерс»: Джеймс (25 + 9 подборов), Уэстбрук (19), Ховард (13), Монк (4 + 6 передач), Брэдли (3) – старт; Ариза (9), Бэйзмор (6), Ривз (5), Джордан (4), Хортон-Такер (3), Эллингтон (3), Джонсон (2).

«Даллас» – «Орландо» 108:92 (32:23, 23:20, 30:25, 23:24)

«Даллас»: Дончич (23 + 9 подборов), Брансон (19), Порзингис (19 + 7 подборов), Клебер (3), Финни-Смит (2) – старт; Хардуэй (17), Грин (7), Пауэлл (6), Буллок (4), Браун (3), Ниликина (3), Крисс (2), Берк (0).

«Орландо»: Р. Лопес (16), Энтони (12), Харрис (7), Окики (6), Ф. Вагнер (6) – старт; Саггс (16), М. Вагнер (16), Хэмптон (6), Бамба (6), Росс (1), Скофилд (0), Браздейкис (0).

Рене Тер Велде
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