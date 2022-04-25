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«Денвер» «вырвал» победу у «Голден Стэйт», «Новый Орлеан» сравнял счет в серии с «Финиксом»

«Милуоки» увеличил свое преимущество в серии против «Чикаго», «Атланта» не справилась с «Майами»
Баскетбол НБА
08:00
«Денвер» «вырвал» победу у «Голден Стэйт», «Новый Орлеан» сравнял счет в серии с «Финиксом»
Фото: NBA

НБА. Плей-офф. Первый раунд

«Чикаго» – «Милуоки» 95:119 (22:25, 19:31, 33:34, 21:29) Счет в серии – 1:3

«Чикаго»: Лавин (24 + 13 передач), Дерозан (23), Уильямс (20 + 10 подборов), Вучевич (11 + 10 подборов), Карузо (0) – старт; Досунму (8), Джонс (5), Грин (2), Уайт (2), Томпсон (0), Браун (0).

«Милуоки»: Я. Адетокумбо (32 + 17 подборов + 7 передач), Холидэй (26 + 7 передач), Портис (14 + 10 подборов), Мэттьюз (6), Б. Лопес (2) – старт; Аллен (27), Коннотон (5), Ибака (4), Картер (3), Нвора (0), Такер (0), Т. Адетокумбо (0).

«Денвер» – «Голден Стэйт» 126:121 (26:21, 37:31, 35:37, 28:32) Счет в серии – 1:3

«Денвер»: Йокич (37 + 8 подборов + 6 передач + 7 потерь), Моррис (24), Гордон (21), Бартон (6), Грин (3) – старт; Хайлэнд (15 + 7 передач), Казинс (10), Грин (7), Риверс (3 + 5 перехватов), Форбс (0), Кампаццо (0).

«Голден Стэйт»: Томпсон (32), Уиггинс (20), Грин (13 + 11 подборов + 6 передач), Пул (11 + 9 передач), Луни (2) – старт; Карри (33 + 8 передач), Куминга (9), Портер (1), Игудала (0), Пэйтон (0), Бьелица (0).

«Атланта» – «Майами» 86:110 (26:25, 15:30, 20:25, 25:30) Счет в серии – 1:3

«Атланта»: Хантер (24), Коллинз (11), Янг (9 + 5 потерь), Хертер (4), Капела (2 + 7 подборов) – старт; Нокс (12), Галлинари (9 + 7 подборов), Райт (7 + 7 подборов), Богданович (4), Оконгву (4), Дженг (0), Джонсон (0), Мэйс (0), Луваву-Кабарро (0).

«Майами»: Батлер (36 + 10 подборов), Такер (14 + 8 подборов), Адебайо (14 + 8 подборов), Струс (12), Винсент (11) – старт; Оладипо (6 + 8 подборов), Робинсон (3), Дедмон (3), Калеб Мартин (3), Хирро (3), Хайсмит (3), Юртсевен (2).

«Новый Орлеан» – «Финикс» 118:103 (25:22, 24:29, 35:23, 34:29)  Счет в серии – 2:2

«Новый Орлеан»: Ингрэм (30), Валанчюнас (26 + 15 подборов), Макколлум (18 + 9 подборов), Джонс (13), Хэйс (2) – старт; Грэм (8), Нэнс (6 + 7 подборов), Маршалл (6), Альварадо (5), Эрнангомес (2), Мерфи (2), Темпл (0).

«Финикс»: Эйтон (23 + 8 подборов), К. Джонсон (13), Краудер (11), Бриджес (8), Пол (4 + 11 передач) – старт; Макги (14), Пэйн (8), А. Холидэй (7), Шэмет (7), Крэйг (6), Пэйтон (2), Бийомбо (0), Уэйнрайт (0).

Рене Тер Велде
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