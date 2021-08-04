Дерозан подписал трехлетний контракт с «Чикаго»

«Буллз» и «Сперс» заключили сделку по схеме сайн-энд-трейд



Демар Дерозан / фото - bleacherreport.com

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Демар Дерозан подписал трехлетний контракт на 85 млн долларов с «Чикаго Буллз».

«Буллз» и «Сан-Антонио Сперс» заключили сделку по схеме сайн-энд-трейд, согласно которой «Чикаго» в обмен за Дерозана отдал Таддеуса Янга, Аль-Фарука Амину и будущий пик первого раунда драфта и два пика второго раунда драфта НБА.

Ранее сообщалось, что Дерозан хочет вернуться в родной штат Калифорния и подписать контракт с клубом из Лос-Анджелеса. Демар был готов пойти на урезание зарплаты, но переход в «Лейкерс» сорвался после обмена Рассела Уэстбрука. Дерозан также вел переговоры с «Клипперс», однако не смог прийти к соглашению и решил подписать крупный контракт с «Чикаго».

Кармело Энтони продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс».