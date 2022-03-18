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«Детройт» благодаря 51 пункту Бея разобрался с «Орландо»

Результат и видеообзор матча НБА
Баскетбол НБА
07:20
«Детройт» благодаря 51 пункту Бея разобрался с «Орландо»
Фото: Getty Images

НБА. Регулярный чемпионат

«Орландо» – «Детройт» 120:134 (39:37, 23:36, 32:33, 26:28)

«Орландо»: Ф. Вагнер (26), М. Вагнер (16), Энтони (12 + 7 передач), Бамба (10 + 12 подборов), Хэмптон (8) – старт; Росс (17), Фульц (11 + 6 потерь), Скофилд(7), Браздейкис (7), Р. Лопес (6).

«Детройт»: Бей (51 + 9 подборов), Бэгли (20 + 11 подборов), Стюарт (16 + 10 подборов),Джозеф (13 + 7 передач), Хэйс (0) – старт; Ли (12 + 7 передач), Олиник (9),Макгрудер (6), Ливерс (5), Пикетт (2).

Рене Тер Велде
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