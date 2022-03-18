«Бруклин» «вырвал» победу у «Милуоки», «Бостон» разобрался с «Детройтом»
«Детройт» благодаря 51 пункту Бея разобрался с «Орландо»
Результат и видеообзор матча НБА
Фото: Getty Images
НБА. Регулярный чемпионат
«Орландо» – «Детройт» 120:134 (39:37, 23:36, 32:33, 26:28)
«Орландо»: Ф. Вагнер (26), М. Вагнер (16), Энтони (12 + 7 передач), Бамба (10 + 12 подборов), Хэмптон (8) – старт; Росс (17), Фульц (11 + 6 потерь), Скофилд(7), Браздейкис (7), Р. Лопес (6).
«Детройт»: Бей (51 + 9 подборов), Бэгли (20 + 11 подборов), Стюарт (16 + 10 подборов),Джозеф (13 + 7 передач), Хэйс (0) – старт; Ли (12 + 7 передач), Олиник (9),Макгрудер (6), Ливерс (5), Пикетт (2).
Комментарии 0