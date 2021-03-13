«Детройт» обменял Михайлюка на атакующего защитника «Оклахомы»

Святослав Михайлюк / фото - Getty Images

«Детройт» обменял украинского свингмена Святослава Михайлюка и пик второго раунда драфта-2027 на атакующего защитника «Оклахомы» Хамиду Диалло, сообщает HoopsRumors.

У Диалло истекающий контракт, но «Детройт» собирается продлить с ним соглашение в межсезонье. Этим летом Михайлюк также станет ограниченно свободным агентом.

В этом сезоне Диалло набирает в среднем 11,9 очка, 5,2 подбора и 2,4 передачи, в то время как Михайлюк записывает на свой счет 6,9 очка, 2,1 подбора и 1,6 передачи в среднем за 17,6 минут на паркете.

Результаты матчей игрового дня НБА.