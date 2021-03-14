«Детройт» после ухода Михайлюка проиграл «Бруклину», «Финикс» уступил «Индиане»

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Баскетбол
НБА 20/21
03:00 Мемфис Гриззлис - Денвер Наггетс Окончен 102:103 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Кливленд Кавальерс Окончен 116:82 Окончен
03:00 Вашингтон Уизардз - Филадельфия Севенти Сиксерс Окончен 101:127 Окончен
04:00 Чикаго Буллз - Майами Хит Окончен 90:101 Окончен
04:00 Сан-Антонио Сперс - Орландо Мэджик Окончен 104:77 Окончен
05:00 Юта Джаз - Хьюстон Рокетс Окончен 114:99 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Индиана Пэйсерс Окончен 105:100 Окончен
21:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Йорк Никс Окончен 97:119 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Денвер Наггетс Окончен 102:103 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Кливленд Кавальерс Окончен 116:82 Окончен
03:00 Вашингтон Уизардз - Филадельфия Севенти Сиксерс Окончен 101:127 Окончен
04:00 Чикаго Буллз - Майами Хит Окончен 90:101 Окончен
04:00 Сан-Антонио Сперс - Орландо Мэджик Окончен 104:77 Окончен
05:00 Юта Джаз - Хьюстон Рокетс Окончен 114:99 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Индиана Пэйсерс Окончен 105:100 Окончен
21:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Йорк Никс Окончен 97:119 Окончен
Суперлига 20/21
13:00 Харьковские Соколы - Прометей Окончен 69:94 Окончен
16:00 Днепр - БК Запорожье Окончен 86:69 Окончен
13:00 Харьковские Соколы - Прометей Окончен 69:94 Окончен
16:00 Днепр - БК Запорожье Окончен 86:69 Окончен
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Сегодня нет важных матчей
Баскетбол
НБА 20/21
02:00 Бруклин Нетс - Детройт Пистонс Окончен 100:95 Окончен
02:00 Шарлотт Хорнетс - Торонто Рэпторс Окончен 114:104 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Милуоки Бакс Окончен 119:125 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Сакраменто Кингз Окончен 121:106 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Портленд Трэйл Блэйзерс Окончен 121:125 Окончен
05:00 Денвер Наггетс - Даллас Маверикс Окончен 103:116 Окончен
05:00 Финикс Санс - Индиана Пэйсерс Окончен 111:122 Окончен
20:00 Оклахома-Сити Тандер - Мемфис Гриззлис Запланирован -:- Запланирован
22:00 Голден Стэйт Уорриорз - Юта Джаз Запланирован -:- Запланирован
02:00 Бруклин Нетс - Детройт Пистонс Окончен 100:95 Окончен
02:00 Шарлотт Хорнетс - Торонто Рэпторс Окончен 114:104 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Милуоки Бакс Окончен 119:125 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Сакраменто Кингз Окончен 121:106 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Портленд Трэйл Блэйзерс Окончен 121:125 Окончен
05:00 Денвер Наггетс - Даллас Маверикс Окончен 103:116 Окончен
05:00 Финикс Санс - Индиана Пэйсерс Окончен 111:122 Окончен
Суперлига 20/21
14:00 Химик - Черкасские Мавпы Запланирован -:- Запланирован
16:00 БК Одесса - Николаев Запланирован -:- Запланирован
16:00 Киев-Баскет - Будивельник Запланирован -:- Запланирован
14:00 Химик - Черкасские Мавпы Запланирован -:- Запланирован
16:00 БК Одесса - Николаев Запланирован -:- Запланирован
16:00 Киев-Баскет - Будивельник Запланирован -:- Запланирован
Нет запланированных матчей на завтра
Нет важных матчей на завтра
Баскетбол
НБА 20/21
00:30 Филадельфия Севенти Сиксерс - Сан-Антонио Сперс Запланирован -:- Запланирован
01:00 Орландо Мэджик - Майами Хит Запланирован -:- Запланирован
01:30 Атланта Хоукс - Кливленд Кавальерс Запланирован -:- Запланирован
02:00 Миннесота Тимбервулвс - Портленд Трэйл Блэйзерс Запланирован -:- Запланирован
02:00 Хьюстон Рокетс - Бостон Селтикс Запланирован -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс Запланирован -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Лос-Анджелес Клипперс Запланирован -:- Запланирован
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«Детройт» после ухода Михайлюка проиграл «Бруклину», «Финикс» уступил «Индиане»

Результаты и видеообзоры матчей НБА

Баскетбол НБА
14 марта 2021г. 08:52
«Детройт» после ухода Михайлюка проиграл «Бруклину», «Финикс» уступил «Индиане»
Детройт - Бруклин / фото - Detroit Free Press

НБА. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Милуоки» 119:125 (33:36, 32:28, 30:30, 24:31)

«Вашингтон»: Уэстбрук (42 + 10 подборов + 12 передач + 6 потерь), Хачимура (29 + 11 подборов), Лень (10), Мэтьюз (9), Авдия (9) – старт; Нето (10 + 6 передач), Браун (5), Бонга (3), Р. Лопес (2).

«Милуоки»: Я. Адетокумбо (33 + 11 подборов + 11 передач), Холидэй (18 + 8 подборов), Миддлтон (16 + 8 передач), Б. Лопес (11), Дивинченцо (10 + 13 подборов) – старт; Портис (14 + 8 подборов), Коннотон (11), Форбс (10), Огастин (2), Т. Адетокумбо (0).

«Шарлотт» – «Торонто» 114:104 (44:24, 23:28, 31:21, 16:31)

«Шарлотт»: Болл (23 + 9 подборов + 6 передач), Розир (17), Вашингтон (11), Зеллер (10 + 7 подборов), Хэйворд (9 + 7 подборов) – старт; Грэм (17), Монк (16), Бийомбо (3), Коди Мартин (3), Калеб Мартин (2), Бриджес (2), Ричардс (1), Кэри (0), Макдэниэлс (0), Дарлинг (0).

«Торонто»: Лаури (19 + 8 передач), Пауэлл (13), Бембри (11), Джонсон (3), Бэйнс (3) – старт; Буше (16), Уотсон (12), Элленсон (9 + 9 подборов), Дэвис (8), Томас (6), Харрис (3), Ватанабе (1).

«Бруклин» – «Детройт» 100:95 (26:22, 25:24, 27:20, 22:29)

«Бруклин»: Харден (24 + 10 подборов + 10 передач), Ирвинг (18), Джордан (14 + 9 подборов), Харрис (10), Браун (3) – старт; Шэмет (15), Клэкстон (8), Грин (5), Т. Джонсон (3).

«Детройт»: Грант (22), Райт (13), Бей (13), Пламли (11 + 9 подборов + 6 передач), Эллингтон (9) – старт; Макгрудер (10 + 7 подборов), Стюарт (9 + 8 подборов), Джош Джексон (8), Думбуя (0), Ли (0).

«Миннесота» – «Портленд» 121:125 (24:33, 33:33, 37:27, 27:32)

«Миннесота»: Таунс (34 + 10 подборов), Эдвардс (21 + 8 подборов), Рубио (10 + 8 передач), Вандербилт (3 + 9 подборов), Лэйман (3) – старт; Науэлл (17), Рид (11), Эрнангомес (10 + 8 подборов), Окоги (7), Макдэниэлс (5).

«Портленд»: Лиллард (25 + 10 передач), Кантер (20 + 11 подборов), Трент (14), Джонс (11), Ковингтон (9) – старт; Энтони (26 + 6 передач), Саймонс (8), Литтл (6), Худ (6).

«Денвер» – «Даллас» 103:116 (29:28, 22:34, 22:31, 30:23)

«Денвер»: Йокич (26 + 8 подборов + 11 передач), Бартон (23), Портер (23 + 8 подборов), Мюррэй (10), Миллсэп (5) – старт; Грин (5), Дозьер (5), Бол (3), Ховард (3), Чанчар (0), Уиттингтон (0), Ннаджи (0), Кампаццо (0 + 6 передач).

«Даллас»: Порзингис (25), Дончич (21 + 12 передач), Ричардсон (20), Финни-Смит (11 + 8 подборов), Клебер (8 + 7 подборов) – старт; Брансон (12), Хардуэй (8), Пауэлл (6 + 11 подборов), Берк (5), Грин (0), Бей (0).

«Финикс» – «Индиана» 111:122 (33:29, 24:33, 20:35, 34:25)

«Финикс»: Букер (20 + 7 передач + 6 потерь), Эйтон (14 + 12 подборов), Бриджес (14), Пол (8 + 10 передач), Камински (2) – старт; Шарич (17), Надер (14), Пэйн (9), Мур (8), Картер (3), Краудер (2).

«Индиана»: Брогдон (25), Сабонис (22 + 13 подборов + 10 передач + 5 потерь), Тернер (16 + 8 подборов + 4 блок-шота), Леверт (13 + 7 подборов), Дж. Холидэй (10) – старт; Макдермотт (22), А. Холидэй (5), Самнер (5), Битадзе (2), Макконнелл (2).

Обзор появиться на сайте немного позже.

«Оклахома-Сити» – «Нью-Йорк» 97:119 (31:22, 23:34, 24:32, 19:31)

«Оклахома-Сити»: Хорфорд (16), Дорт (14), Маледон (10 + 5 потерь), Роби (10), Покушевски (4 + 7 подборов) – старт; Уильямс (13), Джером (11), Джексон (10), Браун (9 + 9 подборов).

«Нью-Йорк»: Барретт (32), Рэндл (26 + 12 подборов + 12 передач), Буллок (14), Ноэл (2 + 8 подборов), Ниликина (0) – старт; Куикли (21), Беркс (15), Топпин (4), Нокс (3), Гибсон (2 + 8 подборов), Пинсон (0).

Обзор появиться на сайте немного позже.

«Атланта» – «Сакраменто» 121:106 (22:33, 39:18, 37:30, 23:25)

«Атланта»: Янг (28 + 9 передач), Капела (24 + 14 подборов), Коллинз (16), Хертер (8 + 6 передач), Снелл (8) – старт; Галлинари (15 + 7 подборов), Рондо (10), Богданович (6), Оконгву (4), Найт (2), Фернанду (0), Гудвин (0), Мэйс (0), Хилл (0).

«Сакраменто»: Фокс (32 + 7 подборов + 6 передач), Холмс (20 + 12 подборов), Бэгли (12 + 7 подборов), Барнс (11 + 7 подборов), Хилд (10) – старт; Халибертон (8), Джозеф (7), Бьелица (4), Рэмзи (2), Джеффрис (0), Джеймс (0), Гай (0).

Обзор появиться на сайте немного позже.

Результаты матчей предыдущего игрового дня.

Михаил Рыбак

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Результаты (НБА) Регулярный чемпионат (НБА)

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