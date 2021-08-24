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матч-центр : Баскетбол
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«Днепр» будет бороться за попадание на Кубок Европы FIBA в Софии

В Болгарии клуб сыграет в квалификационном раунде
Баскетбол Еврокубки
20:25
«Днепр» будет бороться за попадание на Кубок Европы FIBA в Софии
фото - БК "Днепр"

Полуфиналист прошлого сезона чемпионата Украины «Днепр» узнал место проведения квалификационного раунда Кубка Европы FIBA. Свой путь в основную сетку турнира клуб украинский Суперлиги начнет в столице Болгарии Софии.

В полуфинале отборочного турнира «Днепр» сыграет против польского «Трефла». Игра состоится 29 сентября.

В финале против победителя украино-польской пары встретится лучшая команда из дуэта «Ираклиса» (Греция) и «Плодива» (Болгария).

В первом контрольном матче днепряне потерпели домашнее поражение.

Антон Кривенко
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Теги

Днепр (баскетбол)

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