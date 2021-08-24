В предстоящем сезоне в «Киев-Баскете» будет рекордное количество американцев
«Днепр» будет бороться за попадание на Кубок Европы FIBA в Софии
В Болгарии клуб сыграет в квалификационном раунде
фото - БК "Днепр"
Полуфиналист прошлого сезона чемпионата Украины «Днепр» узнал место проведения квалификационного раунда Кубка Европы FIBA. Свой путь в основную сетку турнира клуб украинский Суперлиги начнет в столице Болгарии Софии.
В полуфинале отборочного турнира «Днепр» сыграет против польского «Трефла». Игра состоится 29 сентября.
В финале против победителя украино-польской пары встретится лучшая команда из дуэта «Ираклиса» (Греция) и «Плодива» (Болгария).
В первом контрольном матче днепряне потерпели домашнее поражение.
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