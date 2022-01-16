«Днепр» добыл уверенную победу над «Черкасскими Мавпами»

Донелл Купер оформил трипл-дабл

Фото: ФБУ

«Днепр» на своей площадке уверенно обыграл «Черкасские Мавпы» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Уже в первой четверти хозяева создали себе комфортный отрыв. Во второй десятиминутке «Мавпы» сократили отставание, однако затем «Днепр» снова был точнее и уже к концу третьей четверти имя победителя было известно.

Как итог – вторая кряду победа «Днепра», который в предыдущем туре выиграл у «Будивельника».

Лучший игрок встречи – Донелл Купер, оформивший трипл-дабл (10 очков + 11 подборов + 10 передач). У «Мавп» 23 очка и 8 подборов на счету Айзека Хэмилтона.

Турнирная таблица Суперлиги

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Днепр» – «Черкасские Мавпы» 87:66 (29:14, 14:18, 25:19, 19:19)

«Днепр»: Купер (10 очков + 11 подборов + 10 асистов), Крутоус (10), Павлов (16 + 4 подбора), Закурдаев (6), Кравцов (6 + 6 подборов), Шундель (13), Колдомасов (2), Бобров (7+12 подборов), Тимофеенко (6), Загреба (2), Зотов (9+4 подбора)

«Черкасские Мавпы»: Кольченко (10), Попов (4), Ткаченко (7), Шалич (10 + 6 подборов), Конате (0), Хэмильтон (23 + 8 подборов), Бондаренко (4), Приймак (6 + 4 подбора) ), Сергеев (2+6 подборов)

