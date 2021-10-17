«Днепр» дома проиграл «Химику»

Южненцы в равном матче вырвали победу в концовке матча





Фото: Суперлига

В рамках регулярного чемпионата Суперлиги южненский «Химик» в гостях обыграл «Днепр».



Команды на равных начали матч, но «Химик» постоянно вел в счете, хоть и не мог оформить отрыв более чем на 7 очков. Отметим, что южненцы выглядели убедительнее за счет лучшей реализации трехочковых.

В третьей четверти «Днепр» выровнял счет и ушел в небольшей отрыв, но перед четвертой десятиминуткой команды ушли на перерыв с равным счетом на табло.

В последней четверти «Днепр» снова начал плохо реализовывать свои броски, что привело к отрыву «Химика» к +10. В концовке хозяева вернулись в матч, но догнать гостей не смогли – 84:88.

Суперлига. Регулярный чемпионат



«Днепр» – «Химик» 84:88 (21:22, 23:26, 20:16, 20:24)

«Днепр»: Купер 14 + 5 подборов + 14 передач, Крутоус 4, Павлов 8 + 7 подборов, Санон 6, Кравцов 14 + 12 подборов - старт; Она 19 Бобров 16 + 6 подборов, Тимофеенко 2, Зотов 1

«Химик»: Спенсер 13 Джонс 17 + 9 подборов, Моррис 22 Ковляр 6 + 6 передач, Рябчук 13 - старт; Казак 11 Эдвин 11 Сорочан 0, Мироненко 0.