14 побед кряду. «Прометей» уничтожил «Днепр» с преимуществом в 38 очков
«Днепр» объявил о расторжении контракта с MVP финальной серии-2021
Американский защитник присоединился к команде перед стартом текущего сезона
Рашад Вон / фото - ФБУ
БК «Днепр» сообщил, что договорился с американским атакующим защитником Рашадом Воном о расторжении контракта.
MVP финальной серии-2021 в составе «Прометея» присоединился к «Днепру» перед стартом текущего сезона, сыграл 14 матчей в чемпионате Суперлиги и набирал в среднем 12,2 очка, 4 подбора и 1,6 передачи (РЭ 10,6) за 23 минуты на площадке.
XSPORT сообщал, что Рашад Вон покинет команду из Днепра еще неделю назад, но тогда защитник остался, чтобы провести матч против «Прометея».
Комментарии 0