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«Днепр» объявил о расторжении контракта с MVP финальной серии-2021

Американский защитник присоединился к команде перед стартом текущего сезона
Баскетбол Суперлига
26 ноября 16:00
«Днепр» объявил о расторжении контракта с MVP финальной серии-2021
Рашад Вон / фото - ФБУ

БК «Днепр» сообщил, что договорился с американским атакующим защитником Рашадом Воном о расторжении контракта.

MVP финальной серии-2021 в составе «Прометея» присоединился к «Днепру» перед стартом текущего сезона, сыграл 14 матчей в чемпионате Суперлиги и набирал в среднем 12,2 очка, 4 подбора и 1,6 передачи (РЭ 10,6) за 23 минуты на площадке.

XSPORT сообщал, что Рашад Вон покинет команду из Днепра еще неделю назад, но тогда защитник остался, чтобы провести матч против «Прометея».

Рене Тер Велде
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