«Днепр» объявил о расторжении контракта с MVP финальной серии-2021

Американский защитник присоединился к команде перед стартом текущего сезона

Рашад Вон / фото - ФБУ

БК «Днепр» сообщил, что договорился с американским атакующим защитником Рашадом Воном о расторжении контракта.

MVP финальной серии-2021 в составе «Прометея» присоединился к «Днепру» перед стартом текущего сезона, сыграл 14 матчей в чемпионате Суперлиги и набирал в среднем 12,2 очка, 4 подбора и 1,6 передачи (РЭ 10,6) за 23 минуты на площадке.

XSPORT сообщал, что Рашад Вон покинет команду из Днепра еще неделю назад, но тогда защитник остался, чтобы провести матч против «Прометея».