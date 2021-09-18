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«Днепр» обыграл «Будивельник» в последнем контрольном матче перед началом сезона

Уже 23 сентября стартует Суперлига
Баскетбол Суперлига
18 сентября 17:53
«Днепр» обыграл «Будивельник» в последнем контрольном матче перед началом сезона
Фото: БК Днепр

В последнем контрольном поединке перед стартом сезона «Днепр» дома обыграл «Будивельник» 87:76.

Первая половина прошла в равной борьбе. «Будивельник», который остался на этот матч без Стоктона, вполне очевидно строил свое нападение через Клавела. Брал на себя функции плеймекинга и Близнюк, но Богдан пока до конца чувствует своих партнеров.

Сегодня «Днепру» удалось более-менее закрыть «краску», грамотно меняясь в защите. В нападении получилось разогнать быстрые атаки, заигрывать больших, находить снайперов в открытых позициях.

Статистика встречи не велась.

Напомним, 22 сентября пройдет матч за Суперкубок Украины, в котором «Будивельник» сыграет против «Прометея», а уже 23 сентября начнется Суперлига.

Сергей Остапенко
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Теги

Днепр (баскетбол) Будивельник

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