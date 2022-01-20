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02:00 Орландо Мэджик - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
03:00 Вашингтон Уизардз - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Детройт Пистонс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
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«Днепр» обыграл «Кривбасс» и увеличил победную серию до трех матчей

Очередной сильный поединок провел Купер
Баскетбол Суперлига
20 января 19:55
«Днепр» обыграл «Кривбасс» и увеличил победную серию до трех матчей
Фото: ФБУ

«Днепр» обыграл «Кривбасс» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Практически в ходе всего матча «Днепр» держал «Кривбасс» на расстоянии 6-10 очков. В четвертой четверти команде Слипенчука удалось сократить отставание до 4 баллов, однако «Днепр» все же своего не упустил.

Лучший игрок матча – разыгрывающий «Днепра» Ди Джей Купер, набравший 14 очков, сделавший 6 подборов и отдавший 9 результативных передач.

Счет в сезонной серии стал 3:0 в пользу «Днепра».

Турнирная таблица Суперлиги

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Кривбасс» – «Днепр» 82:87 (16:22, 17:22, 18:13, 31:30)

 

Сергей Остапенко
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Днепр (баскетбол) Кривбасс (баскетбол)

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