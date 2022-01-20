«Днепр» обыграл «Кривбасс» и увеличил победную серию до трех матчей

Очередной сильный поединок провел Купер

Фото: ФБУ

«Днепр» обыграл «Кривбасс» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Практически в ходе всего матча «Днепр» держал «Кривбасс» на расстоянии 6-10 очков. В четвертой четверти команде Слипенчука удалось сократить отставание до 4 баллов, однако «Днепр» все же своего не упустил.

Лучший игрок матча – разыгрывающий «Днепра» Ди Джей Купер, набравший 14 очков, сделавший 6 подборов и отдавший 9 результативных передач.

Счет в сезонной серии стал 3:0 в пользу «Днепра».

Турнирная таблица Суперлиги

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Кривбасс» – «Днепр» 82:87 (16:22, 17:22, 18:13, 31:30)