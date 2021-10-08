Болдаев: «Мы пока притираемся друг к другу»
«Днепр» обыграл «Тернополь» и остался в лидерах чемпионата
Подопечные Дмитрия Болдаева добыли третью победу в трех матчах
Пресс-служба БК Днепр
«Днепр» на выезде обыграл «Тернополь» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.
Гости практически на протяжении всего игрового времени лидировали и довели встречу к логичной победе.
Самым результативным игроком матча стал Бобров, который набрал 18 очков.
В турнирной таблице «Днепр» идет без поражений, продолжая делить первое место с действующим чемпионом – «Прометеем».
Суперлига. Регулярный чемпионат:
«Тернополь» – «Днепр» 77:90 (15:24, 22:21, 21:21, 19:24)
Комментарии 0