Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Днепр» обыграл «Тернополь» и остался в лидерах чемпионата

Подопечные Дмитрия Болдаева добыли третью победу в трех матчах
Баскетбол Суперлига
8 октября 20:34
«Днепр» обыграл «Тернополь» и остался в лидерах чемпионата
Пресс-служба БК Днепр

«Днепр» на выезде обыграл «Тернополь» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Гости практически на протяжении всего игрового времени лидировали и довели встречу к логичной победе.

Самым результативным игроком матча стал Бобров, который набрал 18 очков.

В турнирной таблице «Днепр» идет без поражений, продолжая делить первое место с действующим чемпионом – «Прометеем».

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Тернополь» – «Днепр» 77:90 (15:24, 22:21, 21:21, 19:24)

 

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Днепр (баскетбол) БК «Тернополь»

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Овдеенко: «Бились, как будто это последний матч сезона»
Овдеенко: «Бились, как будто это последний матч сезона»
Баскетбол Суперлига
6 октября 11:45
Болдаев: «Мы пока притираемся друг к другу»
Болдаев: «Мы пока притираемся друг к другу»
Баскетбол Суперлига
6 октября 11:35
«Днепр» в результативном матче обыграл «Запорожье»
«Днепр» в результативном матче обыграл «Запорожье»
Баскетбол Суперлига
5 октября 20:56
Забирченко: «Надеюсь, игроки смогут научиться играть под давлением»
Забирченко: «Надеюсь, игроки смогут научиться играть под давлением»
Баскетбол Суперлига
3 октября 21:20
«Тернополь» едва не позволил «Николаеву» отыграться, но все же добыл первую победу в сезоне
«Тернополь» едва не позволил «Николаеву» отыграться, но все же добыл первую победу в сезоне
Баскетбол Суперлига
3 октября 18:07
«Кривбасс» в овертайме обыграл «Тернополь»
«Кривбасс» в овертайме обыграл «Тернополь»
Баскетбол Суперлига
1 октября 20:35

Новости: Баскетбол

Юшкин: «Играли волнообразно»
Юшкин: «Играли волнообразно»
Суперлига
9 октября 21:34
Степановский: «59 очков пропустили – неплохая защита»
Степановский: «59 очков пропустили – неплохая защита»
Суперлига
9 октября 21:03
Рывок в концовке матча не помог «Николаеву» во встрече с «Одессой»
Рывок в концовке матча не помог «Николаеву» во встрече с «Одессой»
Суперлига
9 октября 17:56
«Химик» дома обыграл «Кривбасс», прервав победную серию новичков
«Химик» дома обыграл «Кривбасс», прервав победную серию новичков
Суперлига
9 октября 15:45
Плеханов – о поражении от «Киев-Баскета»: «Пока машина не едет»
Плеханов – о поражении от «Киев-Баскета»: «Пока машина не едет»
Суперлига
9 октября 14:50
Багатскис: «Не могу сказать, что мы показали качественный баскетбол, но были уверенными»
Багатскис: «Не могу сказать, что мы показали качественный баскетбол, но были уверенными»
Суперлига
9 октября 08:54
Лидер «Бостона» сдал положительный тест на коронавирус
Лидер «Бостона» сдал положительный тест на коронавирус
НБА
9 октября 08:25
«Киев-Баскет» уверенно обыграл «Харьковских Соколов»
«Киев-Баскет» уверенно обыграл «Харьковских Соколов»
Суперлига
8 октября 21:16
Инсайдер: «Ирвинг завершит карьеру, если «Бруклин» решит его обменять»
Инсайдер: «Ирвинг завершит карьеру, если «Бруклин» решит его обменять»
НБА
8 октября 20:56
Все новости

Популярные новости

Ломаченко накануне предстоящего поединка провел спарринг с огромным гигантом
Ломаченко накануне предстоящего поединка провел спарринг с огромным гигантом
Бокс Профессиональный бокс
4 октября 15:21
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 08:30
4
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Бокс Профессиональный бокс
7 октября 12:31
1
Белью назвал единственный способ победить Усика
Белью назвал единственный способ победить Усика
Бокс Профессиональный бокс
5 октября 14:20
9
Экс-тренер Владимира Кличко – о бое Усик – Джошуа: «Нас просто развели. Видно, что там был какой-то договорняк»
Экс-тренер Владимира Кличко – о бое Усик – Джошуа: «Нас просто развели. Видно, что там был какой-то договорняк»
Бокс Профессиональный бокс
5 октября 15:58
10
С ног на голову. Букмекеры обнародовали коэффициенты на реванш Усик – Джошуа
С ног на голову. Букмекеры обнародовали коэффициенты на реванш Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
3 октября 13:13
Все новости