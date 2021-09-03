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«Днепр» обыграл «Запорожье» на Кубке Прометея

Санон набрал 15 очков
Баскетбол Суперлига
3 сентября 20:45
«Днепр» обыграл «Запорожье» на Кубке Прометея
фото - ФБУ

На предсезонном турнире Кубке Прометея «Днепр» обыграл «Запорожье». Команда Дмитрия Болдаева в напряженном матче дожала подопечных Станислава Овдеенко.

Самым результативным игроком «Днепра» стал Иссуф Санон, в активе которого 15 очков. Ясин Джозеф в составе «Запорожья» набрал 22 очка, сделал 8 подборов и 5 передач.

«Днепр» – «Запорожье» 71:68 (20:21, 23:16, 17:15, 11:16)

«Днепр»: Санон 15 + 5 подборов, Павлов 12 + 6 подборов, Крутоус 12 + 6 подборов - 3 потери, Купер 3 + 5 передач - 3 потери, Кравцов 3 - старт, Тимофеенко 9 + 5 подборов, Зотов 8 + 4 передачи, Шундель 5, Бобров 2, Закурдаев 2, Карасев 0.

«Запорожье»: Джозеф 22 + 8 подборов + 5 передач + 4 перехвата - 5 потерь, Титов 10 + 6 подборов, Мальчевский 8, Сизов 6 + 6 подборов + 5 передач, Удрас 4 + 5 подборов - старт, Максвелл 14 - 4 потери, Рагимов 2, Соколенко 2, Морозов 0.

Напомним, Санон не провел ни одного матча в Летней лиге НБА.

Антон Кривенко
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Теги

Запорожье Днепр (баскетбол)

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