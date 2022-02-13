«Днепр» одержал уверенную выездную победу над «Тернополем»

Самым результативным игроком встречи стал представитель гостей

Фото: ФБУ

В рамках регулярного чемпионата Суперлиги «Днепр» одержал уверенную победу над «Тернополем» на выезде со счетом 84:63.

Первая четверть была равной для команд, но уже во втором отрезке гости взяли инициативу в свои руки. В третьей и четвертой четвертях днепряне лишь укрепили свои позиции.

Самым результативным игроком встречи стал Сергей Павлов из «Днепра», который отметился 21 пунктом.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Тернополь» – «Днепр» – 63:84 (12:15, 16:23, 13:16, 22:30)

«Тернополь»: Джонс (18), Домаркас (6), Сандул (15 + 9 подборов), Мюрри (12), Дашич (5 + 7 подборов).

«Днепр»: Павлов (21 + 10 подборов), Кравцов (19 + 8 подборов), Крутоус (14), Купер (8 + 15 передач), Закурдаев (5 + 6 подборов).