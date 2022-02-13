Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняСегодня Мбаппе встретится со своим будущим. А каким было его прошлое в криминальном районе?
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 6
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
Баскетбол (5 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Вашингтон Уизардз - Детройт Пистонс 103:94 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Сан-Антонио Сперс 120:109 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Торонто Рэпторс 120:90 Окончен
04:00 Юта Джаз - Хьюстон Рокетс 135:101 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Голден Стэйт Уорриорз 119:104 Окончен
Баскетбол (6 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Майами Хит - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
05:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Харьковские Соколы - Химик -:- Отменен
19:00 БК Тернополь - БК Запорожье -:- Запланирован
19:00 Харьковские Соколы - Прометей -:- Запланирован
Сейчас в эфире
17:55
live
Хоккей. Суперлига Париматч. Донбасс – Мариуполь. Прямая трансляция - в перерыве XSPORT Review
19:55
live
Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. Дрезднер – Прометей. Прямая трансляция

«Днепр» одержал уверенную выездную победу над «Тернополем»

Самым результативным игроком встречи стал представитель гостей
Баскетбол Суперлига
13 февраля 16:55
«Днепр» одержал уверенную выездную победу над «Тернополем»
Фото: ФБУ

В рамках регулярного чемпионата Суперлиги «Днепр» одержал уверенную победу над «Тернополем» на выезде со счетом 84:63.

Первая четверть была равной для команд, но уже во втором отрезке гости взяли инициативу в свои руки. В третьей и четвертой четвертях днепряне лишь укрепили свои позиции.

Самым результативным игроком встречи стал Сергей Павлов из «Днепра», который отметился 21 пунктом.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Тернополь» – «Днепр» – 63:84 (12:15, 16:23, 13:16, 22:30)

«Тернополь»: Джонс (18), Домаркас (6), Сандул (15 + 9 подборов), Мюрри (12), Дашич (5 + 7 подборов).

«Днепр»: Павлов (21 + 10 подборов), Кравцов (19 + 8 подборов), Крутоус (14), Купер (8 + 15 передач), Закурдаев (5 + 6 подборов).

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

БК «Тернополь» Днепр (баскетбол)

Комментарии 1

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
13 февраля 2022г. 19:21
вот и дожили, тихо и не заметно Днепр и Терполь это уже оказывается НБА. "а мужики то, не знают".
0 0
Ответить

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Американский легионер «Днепра» временно покинул команду
Американский легионер «Днепра» временно покинул команду
Баскетбол Суперлига
14 февраля 15:49
«Днепр» уверенно обыграл «Киев-Баскет» на выезде
«Днепр» уверенно обыграл «Киев-Баскет» на выезде
Баскетбол Суперлига
11 февраля 21:46
22 очка Дэвиса не спасли «Соколов» от поражения «Тернополю»
22 очка Дэвиса не спасли «Соколов» от поражения «Тернополю»
Баскетбол Суперлига
11 февраля 21:31
«Кривбасс» отыгрался с -15 по ходу матча и продлил серию поражений «Тернополя»
«Кривбасс» отыгрался с -15 по ходу матча и продлил серию поражений «Тернополя»
Баскетбол Суперлига
05 февраля 17:31
«Николаев» в овертайме вырвал победу у «Тернополя»
«Николаев» в овертайме вырвал победу у «Тернополя»
Баскетбол Суперлига
03 февраля 21:47
Перенесены два матча «Днепра» в Суперлиге
Перенесены два матча «Днепра» в Суперлиге
Баскетбол Суперлига
31 января 16:50

Новости: Баскетбол

Стартовал Кубок Донбасса по баскетболу. Главный приз – поездка на матч Украина – Испания
Стартовал Кубок Донбасса по баскетболу. Главный приз – поездка на матч Украина – Испания
В Европе
16:32
Агафонов: «Не понимаю, как легионеры могут приезжать в страну, где идет восьмой год война, а потом удивляются, что у нас война»
Агафонов: «Не понимаю, как легионеры могут приезжать в страну, где идет восьмой год война, а потом удивляются, что у нас война»
Суперлига
13:20
«Торонто» Михайлюка и «Сакраменто» Леня проиграли «Нью-Орлеану» и «Бруклину»
«Торонто» Михайлюка и «Сакраменто» Леня проиграли «Нью-Орлеану» и «Бруклину»
НБА
07:55
«Киев-Баскет» о не побоявшемся войны легионере: «Кэффи – такой гетман, пример всем остальным»
«Киев-Баскет» о не побоявшемся войны легионере: «Кэффи – такой гетман, пример всем остальным»
Суперлига
14 февраля 20:58
Харден не сыграет в Матче всех звезд НБА
Харден не сыграет в Матче всех звезд НБА
НБА
14 февраля 19:58
Агафонов – MVP недели в Суперлиге
Агафонов – MVP недели в Суперлиге
Суперлига
14 февраля 18:49
Американский легионер «Днепра» временно покинул команду
Американский легионер «Днепра» временно покинул команду
Суперлига
14 февраля 15:49
«Киев-Баскет» получил техническое поражение в матче еврокубка
«Киев-Баскет» получил техническое поражение в матче еврокубка
Еврокубки
14 февраля 15:22
Американские легионеры «Кривбасса» покинули клуб из-за возможного вторжения России в Украину
Американские легионеры «Кривбасса» покинули клуб из-за возможного вторжения России в Украину
Суперлига
14 февраля 13:55
Все новости

Популярные новости

Пекин-2022. Сноубордистка из Андорры разбилась во время выступления
Пекин-2022. Сноубордистка из Андорры разбилась во время выступления
Olympics Пекин-2022
09 февраля 08:00
78
Пекин-2022. Украинец, который ехал за золотом, занял последнее место в своем четвертьфинале
Пекин-2022. Украинец, который ехал за золотом, занял последнее место в своем четвертьфинале
Olympics Пекин-2022
11 февраля 14:22
8
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Olympics Пекин-2022
13 февраля 22:12
36
Спарринг-партнер Кличко рассказал, что за Ломаченко заносили деньги на Олимпийских играх
Спарринг-партнер Кличко рассказал, что за Ломаченко заносили деньги на Олимпийских играх
Бокс Профессиональный бокс
10 февраля 09:31
5
Тренер Уайлдера: «Джошуа не нуждается в новом тренере. Причина поражения от Усика была не в этом»
Тренер Уайлдера: «Джошуа не нуждается в новом тренере. Причина поражения от Усика была не в этом»
Бокс Профессиональный бокс
10 февраля 13:41
Чехия в невероятном матче обыграла россиян на Олимпийских играх-2022
Чехия в невероятном матче обыграла россиян на Олимпийских играх-2022
Olympics Пекин-2022
12 февраля 17:48
6
Все новости

Анонсы

Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Мариуполь». Видео трансляция
18:00
Лига чемпионов. «Дрезднер» — «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Дрезднер» — «Прометей». Видео трансляция
20:00
Лига чемпионов. ПСЖ – «Реал». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. ПСЖ – «Реал». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Спортинг» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Спортинг» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Интер» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Интер» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
16 февраля 22:00
Лига чемпионов. «Ред Булл Зальцбург» – «Бавария». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Ред Булл Зальцбург» – «Бавария». Онлайн трансляция
16 февраля 22:00
Лига Европы. «Боруссия» Дортмунд – «Рейнджерс». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Боруссия» Дортмунд – «Рейнджерс». Онлайн трансляция
17 февраля 19:45
Лига Европы. «Барселона» – «Наполи». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Барселона» – «Наполи». Онлайн трансляция
17 февраля 19:45
Лига Европы. «Аталанта» – «Олимпиакос». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Аталанта» – «Олимпиакос». Онлайн трансляция
17 февраля 22:00
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
18 февраля 21:45
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
19 февраля 18:00
Заур Абдуллаев – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Заур Абдуллаев – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
19 февраля 23:00
Амир Хан – Келл Брук. Онлайн трансляция
WEB
Амир Хан – Келл Брук. Онлайн трансляция
19 февраля 23:30
Будущая звезда бокса возвращается. Хайме Мунгия – Димитриус Баллард. Онлайн трансляция
WEB
Будущая звезда бокса возвращается. Хайме Мунгия – Димитриус Баллард. Онлайн трансляция
20 февраля 06:00
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
20 февраля 14:10