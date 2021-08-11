«Днепр» подпишет экс-защитника «Чикаго Буллз»

Прошлый сезон Роул Алкинс провел в фарм-клубе «Торонто»

Роул Алкинс / фото - Getty Images

«Днепр» усилит заднюю линию 23-летним американским атакующим защитником Роулом Алкинсом (196 см, 102 кг). Об этом сообщает Eurobasket.com.

Алкинс провел 2 сезона в составе команды университета Аризоны. В 2018 году не был выбран на драфте, после чего, отыграв за «Чикаго» в Летней лиге, подписал с «Буллз» двусторонний контракт. В сезоне 2018/2019 Алкинс провел 10 матчей за «Чикаго» в регулярном чемпионате НБА, набирая 3.7 очка, делая 2.6 подбора и 1.3 передачи за 12.0 минуты на площадке.

В феврале 2020 года защитник подписал контракт с «Порту», но успел сыграть за португальцев лишь дважды, после чего сезон был остановлен из-за пандемии коронавируса.

В декабре 2020-го Алкинс подписался с «Нью-Орлеаном», но «Пеликанс» расторгли контракт с защитником после тренировочного лагеря. Закрепиться в «Эри Бэйхоукс» - фарм-клубе «Пеликанс» - Алкинсу также не удалось.

В марте 2021 года новичок «Днепра» подписал контракт с «Рэпторс 905» - фармом «Торонто» в G-Лиге. В 3 матчах защитник набирал 2.7 очка.

«Днепр» объявил о подписании контракта с американским защитником Рашадом Воном.