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02:00 Миннесота Тимбервулвс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
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«Днепр» прервал 7-матчевую победную серию «Харьковских Соколов»

Последний раз подопечные Плеханова проигрывали тому же «Днепру»
Баскетбол Суперлига
21:08
«Днепр» прервал 7-матчевую победную серию «Харьковских Соколов»
Соколы - Днепр / фото - ФБУ

«Харьковские Соколы» проиграли «Днепру» в матче 12-го тура Суперлиги. Встреча закончилась со счетом 69:76.

Самым результативным игроком матче стал форвард «Соколов» Максвелл Махони, который отметился дабл-даблом (21 очко, 11 подборов и 2 передачи, при 4-х фолах). Лучшим среди «Днепра» стал нападающий Станислав Тимофеенко, набравший 17 очков, 7 подборов и 1 блок-шот, при 3-х фолах.

Суперлига . Регулярный чемпионат

«Харьковские Соколы»  – «Днепр» 69:76 (21:21, 10:27, 19:13, 19:15)

«Харковськие Соколы»: Симонс 16, Глебов 11о + 5пд, Граф 9о + 12пр, Зечевич 7о + 9пд, Шевечнко 5о + 5пд – старт; Махони 21о + 11пд, Буренко, Кузнецов, Никитин.

«Днепр»: Тимофеенко 17о + 7пд, Купер 11о + 7пр, Крутоус 8о + 5пд, Санон 5, Бобров 4о + 6пд – старт; Вон 13о + 7пд, Кравцов 9, Шундель 7, Павлов 2, Зотов.

В таблице «Соколы» идут на 4-м месте, имея 8 побед после 12 матчей. «Днепр» расположился на 5-й строчке (6 побед), но имеет еще один матч в запасе.

Стоит отметить, что до этого подопечные Валерия Плеханова не проигрывали 7 матчей кряду, предыдущее поражение им тоже нанес «Днепром» – в 5-м туре.

Напомним, в прошлом матче тура «Будивельник» обыграл «Мавп».

Михаил Рыбак
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Теги

Днепр (баскетбол) Харьковские Соколы

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