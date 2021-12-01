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«Днепр» продлил серию поражений «Кривбасса» до пяти матчей

Самым результативным игроком матча стал Милош Попович
Баскетбол Суперлига
20:44
«Днепр» продлил серию поражений «Кривбасса» до пяти матчей
«Днепр» добыл победу над «Кривбассом» / фото - ФБУ

«Днепр» добыл победу над «Кривбассом» в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги. Встреча завершилась со счетом 76:69.

Самым результативным игроком поединка стал форвард «Кривбасса» Милош Попович, набравший 21 очко, 5 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот, при одном фоле. Лучшим у хозяев стал Сергей Павлов с 19-ю очками, 7-ю подборами и 1-й передачей.

В таблице «Днепр» идет на пятом месте с весемью победами в 15-ти матчах. «Кривбасс» расположился на 10-й строчке, имея 5 побед в 17-ти матчах.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Днепр» – «Кривбасс» – 76:69 (19:16, 19:13, 19:18, 19:22)

«Днепр»: Купер 13 + 8 передач, Шундель 7, Крутоус 6, Кравцов 6 + 5 подборов, Тимофеенко 3 + 5 подборов – старт, Павлов 19 + 7 подборов, Санон 14 + 4 передачи + 4 подбора, Зотов 5, Закурдаев 3.

«Кривбасс»: Попович 21 + 5 подборов + 4 передачи, Коренюк 13 + 10 подборов, Артамонов 12 + 6 передач – 4 потери, Бондарчук 0, Старцев 0 – старт, Латкович 11 + 6 подборов – 5 потерь, Юмипиг 5, Мотли 4, Вукович 3, Фролов 0

Напомним, «Кривбасс» заключил соглашение с черногорским защитником.

Михаил Рыбак
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Теги

Кривбасс (баскетбол) Днепр (Херсон)

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