«Днепр» продолжил победную серию, обыграв аутсайдера

«Николаев» вернулся на тропу поражений

Фото: пресс-служба Суперлиги

«Днепр» на выезде обыграл «Николаев» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Первую четверть «Николаев» проиграл -14, однако постепенно сумел сравнять счет. Случилось это в третьей десятиминутке. Тем не менее, развить локальный успех «корабелы» не сумели и в итоге потерпели поражение.

Творцами победы «Днепра» стали Купер, Крутоус, Павлов и Закурдаев, которые в общей сложности набрали 50 очков – больше половины от общекомандного количества. У «Николаева» 19 баллов на счету Радунича и 17 – Кожемякина.

Таким образом, «Днепр» добыл четвертую кряду победу в рамках регулярного чемпионата. А вот «Николаев», который в прошлом туре прервал серию из 12 поражений, уступил 21 раз в сезоне.

Турнирная таблица Суперлиги

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Николаев» – «Днепр» 68:76 (14:28, 20:17, 17:12, 17:19)

«Николаев»: Херст (8+4 подбора), Барнис (0), Кожемякин (17+3 подбора), Радунич (18+9 подборов), Тищенко (9), Хохоник (0), Онуфриев (0), Тристин (3), Дубоненко (0), Крик (13+7 подборов)

«Днепр»: Купер (9+10 асистов), Крутоус (12+6 подборов), Павлов (16+4 подбора), Закурдаев (13+5 подборов), Кравцов (5), Шундель (4), Колдомасов (0), Бобров (7+6 подборов), Тимофеенко (7+4 подбора), Зотов (3).