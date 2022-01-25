«Днепр» ушел на карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19

Команда остановила тренировочный процесс

В «Днепре» три игрока получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба клуба.



В списке зараженных Сергей Загреба, Павел Крутоус и Станислав Тимофеенко.

Еще пять игроков находятся на самоизоляции с повышенной температурой. Также травма у Иссуфа Санона.

Из здоровых игроков у «Днепра» сейчас Максим Закурдаев, Ди Джей Купер и Виталий Зотов. Поэтому тренировочный процесс в клубе прекращен на ближайшие три дня.

Также клуб направил в адрес ФБУ письмо с просьбой о переносе запланированного на 27 января матча с «Харьковскими Соколами».

Напомним, ранее ФБУ опубликовала новый COVID-протокол для команд Суперлиги.