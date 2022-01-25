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01:00 Торонто Рэпторс - Портленд Трэйл Блэйзерс 105:114 Окончен
02:00 Шарлотт Хорнетс - Атланта Хоукс 91:113 Окончен
02:00 Сан-Антонио Сперс - Филадельфия Севенти Сиксерс 109:115 Окончен
02:30 Даллас Маверикс - Мемфис Гриззлис 104:91 Окончен
03:00 Денвер Наггетс - Детройт Пистонс 117:111 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Бруклин Нетс 136:125 Окончен
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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
02:00 Детройт Пистонс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
02:00 Торонто Рэпторс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Даллас Маверикс -:- Запланирован

«Днепр» ушел на карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19

Команда остановила тренировочный процесс
Баскетбол Суперлига
20:24
«Днепр» ушел на карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19

В «Днепре» три игрока получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В списке зараженных Сергей Загреба, Павел Крутоус и Станислав Тимофеенко.

Еще пять игроков находятся на самоизоляции с повышенной температурой. Также травма у Иссуфа Санона.

Из здоровых игроков у «Днепра» сейчас Максим Закурдаев, Ди Джей Купер и Виталий Зотов. Поэтому тренировочный процесс в клубе прекращен на ближайшие три дня.

Также клуб направил в адрес ФБУ письмо с просьбой о переносе запланированного на 27 января матча с «Харьковскими Соколами».

Напомним, ранее ФБУ опубликовала новый COVID-протокол для команд Суперлиги.

Карен Агабекян
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Теги

Харьковские Соколы Днепр (баскетбол) коронавирус

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