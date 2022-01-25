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«Днепр» ушел на карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19
Команда остановила тренировочный процесс
В «Днепре» три игрока получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
В списке зараженных Сергей Загреба, Павел Крутоус и Станислав Тимофеенко.
Еще пять игроков находятся на самоизоляции с повышенной температурой. Также травма у Иссуфа Санона.
Из здоровых игроков у «Днепра» сейчас Максим Закурдаев, Ди Джей Купер и Виталий Зотов. Поэтому тренировочный процесс в клубе прекращен на ближайшие три дня.
Также клуб направил в адрес ФБУ письмо с просьбой о переносе запланированного на 27 января матча с «Харьковскими Соколами».
Напомним, ранее ФБУ опубликовала новый COVID-протокол для команд Суперлиги.
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