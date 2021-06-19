Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Днепр» усилился игроками «Киев-Баскета» и «Химика»

Чемпион Украины 2020 года совершил два первых трансфера
Баскетбол Суперлига
12:51
«Днепр» усилился игроками «Киев-Баскета» и «Химика»
Виталий Зотов / Фото: facebook.com/bc.dnipro

Чемпион Украины 2020 года «Днепр», который в полуфинале плей-офф сезона 2020-2021 Суперлиги уступил будущему чемпиону «Прометею», объявил двух первых новичков.

Ими стали разыгрывающий Виталий Зотов из «Химика» и центровой Сергей Павлов из «Киев-Баскета».

Напомним, что атакующий защитник «Днепра» Иисуф Санон был признан лучшим защитником Суперлиги сезона 2020-2021.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Днепр (баскетбол) Виталий Зотов Сергей Павлов Киев-Баскет Химик (баскетбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Санон – лучший защитник сезона в украинской Суперлиге
Санон – лучший защитник сезона в украинской Суперлиге
Баскетбол Суперлига
15 июня 18:41
Кравцов: «Первый фактор решения вернуться в Украину – неопределенность из-за карантина»
Кравцов: «Первый фактор решения вернуться в Украину – неопределенность из-за карантина»
Баскетбол Суперлига
14 июня 12:13
Президент «Днепра» Кондратьев: «Мы уступили, наверное, будущему чемпиону»
Президент «Днепра» Кондратьев: «Мы уступили, наверное, будущему чемпиону»
Баскетбол Суперлига
5 июня 20:42
«Прометей» обыграл чемпиона Украины и вышел в финал плей-офф Суперлиги
«Прометей» обыграл чемпиона Украины и вышел в финал плей-офф Суперлиги
Баскетбол Суперлига
4 июня 19:59
Плей-офф Суперлиги. «Прометей» – «Днепр». Видео трансляция
Плей-офф Суперлиги. «Прометей» – «Днепр». Видео трансляция
Баскетбол Суперлига
4 июня 11:10
Гинзбург: «В защите это была лучшая игра серии против «Днепра»
Гинзбург: «В защите это была лучшая игра серии против «Днепра»
Баскетбол Суперлига
2 июня 22:50

Новости: Баскетбол

Состоялась церемония включения Волкова в Зал славы FIBA
Состоялась церемония включения Волкова в Зал славы FIBA
В Украине
14:02
«Днепр» усилился игроками «Киев-Баскета» и «Химика»
«Днепр» усилился игроками «Киев-Баскета» и «Химика»
Суперлига
12:51
Звезды «Филадельфии» и «Атланты» устроили стычку в матче плей-офф НБА
Звезды «Филадельфии» и «Атланты» устроили стычку в матче плей-офф НБА
НБА
08:49
«Филадельфия» вырвала победу у «Атланты», «Клипперс» впервые в истории стали финалистами конференции
«Филадельфия» вырвала победу у «Атланты», «Клипперс» впервые в истории стали финалистами конференции
НБА
07:53
Артем Пустовой объявил об уходе из «Барселоны»
Артем Пустовой объявил об уходе из «Барселоны»
Украинские легионеры
18 июня 17:34
Семья Зайона Уильямсона хочет его ухода из клуба
Семья Зайона Уильямсона хочет его ухода из клуба
НБА
18 июня 16:18
Кэффи и Санон – в составе символической сборной сезона-2020/21 Суперлиги
Кэффи и Санон – в составе символической сборной сезона-2020/21 Суперлиги
Суперлига
18 июня 14:08
Сумасшедший проход Дюранта и мощный данк Янниса через Грина вошли в топ-5 дня НБА
Сумасшедший проход Дюранта и мощный данк Янниса через Грина вошли в топ-5 дня НБА
НБА
18 июня 10:15
Стали известны сборные новичков сезона НБА
Стали известны сборные новичков сезона НБА
НБА
18 июня 09:15
Все новости

Популярные новости

Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
13
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 11:16
2
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
Гвоздик: «В этой жизни Усик никогда не станет сильнее Джошуа»
Гвоздик: «В этой жизни Усик никогда не станет сильнее Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
18 июня 08:13
Все новости

Анонсы

Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
WEB
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
09:45
Евро-2020. Венгрия – Франция. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Венгрия – Франция. Видео трансляция
16:00
Евро-2020. Венгрия - Франция. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Венгрия - Франция. Онлайн трансляция
16:00
Евро-2020. Португалия - Германия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Португалия - Германия. Видео трансляция
19:00
Евро-2020. Португалия - Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Португалия - Германия. Онлайн трансляция
19:00
Финал четырех Золотой Евролиги. Украина — Бельгия. Видео трансляция
WEB
TV
Финал четырех Золотой Евролиги. Украина — Бельгия. Видео трансляция
21:00
Евро-2020. Испания - Польша. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Испания - Польша. Видео трансляция
22:00
Евро-2020. Испания - Польша. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Испания - Польша. Онлайн трансляция
22:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Евро-2020. Италия - Уэльс. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Италия - Уэльс. Видео трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Италия - Уэльс. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Италия - Уэльс. Онлайн трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Швейцария - Турция. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Швейцария - Турция. Видео трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Швейцария - Турция. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Швейцария - Турция. Онлайн трансляция
20 июня 19:00
Евро 2020. Украина - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Австрия. Онлайн трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Украина - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Австрия. Видео трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Онлайн трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Видео трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Россия - Дания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Россия - Дания. Онлайн трансляция
21 июня 21:00
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Онлайн трансляция
21 июня 22:00
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Видео трансляция
21 июня 22:00
Евро 2020. Россия - Дания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Россия - Дания. Видео трансляция
21 июня 22:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00