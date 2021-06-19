Президент «Днепра» Кондратьев: «Мы уступили, наверное, будущему чемпиону»
«Днепр» усилился игроками «Киев-Баскета» и «Химика»
Чемпион Украины 2020 года совершил два первых трансфера
Виталий Зотов / Фото: facebook.com/bc.dnipro
Чемпион Украины 2020 года «Днепр», который в полуфинале плей-офф сезона 2020-2021 Суперлиги уступил будущему чемпиону «Прометею», объявил двух первых новичков.
Ими стали разыгрывающий Виталий Зотов из «Химика» и центровой Сергей Павлов из «Киев-Баскета».
Напомним, что атакующий защитник «Днепра» Иисуф Санон был признан лучшим защитником Суперлиги сезона 2020-2021.
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