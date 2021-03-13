«Днепр» уверенно победил «Запорожье» / фото - ФБУ

В рамках регулярного чемпионата украинской Суперлиги «Днепр» одержал победу над «Запорожьем» со счетом 86:69.

Обе команды подошли к игре, имея кадровые потери. Гости играли без лидеров команды Ауримаса Маяускаса и Джоша Форчуна, а хозяева без Анатолия Шунделя и Вячеслава Боброва. Первая половина прошла в равной результативной борьбе и завершилась при равном счете – 44:44.

«Днепр» играл более широкой ротацией, запорожцы, в свою очередь, выиграли подбор и атаковали с солидным процентом из-за дуги. У гостей уже за первую половину 14 очков набрал Михеев, который реализовал 4 из 4 трехочковых. Днепряне также атаковали из-за дуги с хорошим процентом, но в то же время активно давили на соперника через трехсекундную.

Во второй половине равной борьбы уже не получилось. «Днепр» продолжал активно заигрывать трехсекундную, где большой проблемой для гостей был Кравцов. При этом команда Дениса Журавлева лучше двигала мяч, делала меньше потерь и стабилизировала ситуацию на подборах.

«Запорожья» на вторую часть матча банально не хватило. Кэффи пытался затянуть команду в четвертой четверти напряженный клатч, но аргументов во второй части у «Днепра» было объективно больше. Выиграв 20-минутный отрезок после большого перерыва 42:25, Днепр победил со счетом 86:69.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Днепр» – «Запорожье» 86:69 (23:20, 21:24, 26:12, 16:13)

«Днепр»: Кравцов (18 очков + 7 подборов), Террелл (13 очков + 4 передачи), Санон (11 очков + 10 передач + 2 блок-шота), Тимофеенко (7 очков), Купер (6 очков + 9 передач) – старт, Коломойский (12 очков), Глебов (9 очков + 4 перехвата), Корниенко (6 очков), Бондарчук (4 очка) , Сорочан.

«Запорожье»: Кэффи (18 очков + 9 передач), Михеев (16 очков) Тихонов (13 очков – 3 потери), Сизов (8 очков), Мальчевский (3 очка) – старт, Грицак (9 очков + 7 подборов), Титов (2 очка), Рагимов, Соколенко, Морозов.

Таким образом, «Днепр» располагается на третьей строчке турнирной таблицы.