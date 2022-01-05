«Днепр» уверенно выиграл в 1/8 финала Кубка Украины

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 11
Развернуть Свернуть
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Вашингтон Уизардз - Шарлотт Хорнетс 124:121 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Хьюстон Рокетс 133:113 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Мемфис Гриззлис 104:118 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс 106:115 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Орландо Мэджик 102:98 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Юта Джаз 104:115 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Денвер Наггетс 103:89 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Майами Хит 115:108 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Атланта Хоукс 136:131 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвс 104:122 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Мемфис Гриззлис 106:110 Окончен
02:00 Торонто Рэпторс - Сан-Антонио Сперс 129:104 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс 104:94 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Финикс Санс 110:123 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сакраменто Кингз 122:114 Окончен
Баскетбол (11 событий из 11) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:30 Даллас Маверикс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
02:30 Индиана Пэйсерс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
05:00 Денвер Наггетс - Юта Джаз -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Майами Хит -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Атланта Хоукс -:- Запланирован

«Днепр» уверенно выиграл в 1/8 финала Кубка Украины

Команда из Суперлиги победила только с украинцами на площадке
Баскетбол Суперлига
19:44
«Днепр» уверенно выиграл в 1/8 финала Кубка Украины
Фото: ФБУ

В рамках 1/8 финала Кубка Украины в Сумах «Днепр» уверенно обыграл «ЗСО-СУМДУ» со счетом 102:62.

Хозяева активно начали матч и по итогам первой четверти удивили всех, получил преимуществ в три очка. Однако, перед второй десятиминуткой тренерскому составу «Днепра» удалось встряхнуть своих игроков так, что те разбили соперника в последующих двух четвертях.

В четвертой десятиминутке гости немного успокоились и поэтому «ЗСО-СУМДУ» чуть выровнял игру, но на итоговый счет это не особо повлияло.

Кубок Украины. 1/8 финала

«ЗСО-СМДУ» – «Днепр» 62:102 (26:23, 8:25, 8:33, 20:21)


Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Днепр (баскетбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

ФБУ оштрафовала президента «Днепра» Кондратьева
ФБУ оштрафовала президента «Днепра» Кондратьева
Баскетбол Суперлига
30 декабря 2021г. 17:49
В заключительном матче 2021 года «Прометей» продлил свою серию побед до 22
В заключительном матче 2021 года «Прометей» продлил свою серию побед до 22
Баскетбол Суперлига
28 декабря 2021г. 21:00
23 очка Кравцова помогли «Днепру» одержать победу в матче против «Запорожья»
23 очка Кравцова помогли «Днепру» одержать победу в матче против «Запорожья»
Баскетбол Суперлига
24 декабря 2021г. 19:59
«Химик» в концовке матча вырвал победу у «Днепра»
«Химик» в концовке матча вырвал победу у «Днепра»
Баскетбол Суперлига
19 декабря 2021г. 15:57
25 очков Лейманиса не спасли «Одессу» от домашнего поражения «Днепру»
25 очков Лейманиса не спасли «Одессу» от домашнего поражения «Днепру»
Баскетбол Суперлига
17 декабря 2021г. 21:59
«Киев-Баскет» на выезде уверенно обыграл «Днепр»
«Киев-Баскет» на выезде уверенно обыграл «Днепр»
Баскетбол Суперлига
12 декабря 2021г. 16:55

Новости: Баскетбол

«Тернополь» подписал контракт с экс-игроком «Нью-Йорк Никс»
«Тернополь» подписал контракт с экс-игроком «Нью-Йорк Никс»
Суперлига
21:09
Украинский форвард «Николаева» принял решение завершить карьеру
Украинский форвард «Николаева» принял решение завершить карьеру
Суперлига
20:44
«Днепр» уверенно выиграл в 1/8 финала Кубка Украины
«Днепр» уверенно выиграл в 1/8 финала Кубка Украины
Суперлига
19:44
Легенда НБА рассказал, как за день наличкой потратил свыше девяти миллионов долларов
Легенда НБА рассказал, как за день наличкой потратил свыше девяти миллионов долларов
НБА
17:09
«Будивельник» подтвердил переход Апшоу в клуб немецкой Бундеслиги
«Будивельник» подтвердил переход Апшоу в клуб немецкой Бундеслиги
Суперлига
15:40
Евролига перенесла все матчи девятнадцатого тура, кроме одного
Евролига перенесла все матчи девятнадцатого тура, кроме одного
Еврокубки
15:03
Украинец Михайлюк попал в протокол НБА по коронавирусу
Украинец Михайлюк попал в протокол НБА по коронавирусу
Украинские легионеры
11:59
Лень в матче с «Лейкерс» отметился идеальной точностью
Лень в матче с «Лейкерс» отметился идеальной точностью
НБА
11:53
Новый удар коронавируса. Евролига перенесла почти все матчи 19-го тура чемпионата
Новый удар коронавируса. Евролига перенесла почти все матчи 19-го тура чемпионата
Еврокубки
11:36
Все новости

Популярные новости

У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
1
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Все новости