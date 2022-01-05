«Днепр» уверенно выиграл в 1/8 финала Кубка Украины

Команда из Суперлиги победила только с украинцами на площадке

Фото: ФБУ

В рамках 1/8 финала Кубка Украины в Сумах «Днепр» уверенно обыграл «ЗСО-СУМДУ» со счетом 102:62.



Хозяева активно начали матч и по итогам первой четверти удивили всех, получил преимуществ в три очка. Однако, перед второй десятиминуткой тренерскому составу «Днепра» удалось встряхнуть своих игроков так, что те разбили соперника в последующих двух четвертях.

В четвертой десятиминутке гости немного успокоились и поэтому «ЗСО-СУМДУ» чуть выровнял игру, но на итоговый счет это не особо повлияло.

Кубок Украины. 1/8 финала

«ЗСО-СМДУ» – «Днепр» 62:102 (26:23, 8:25, 8:33, 20:21)