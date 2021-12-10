Рывок в финальной четверти помог «Мавпам» победить «Тернополь»
«Днепр» в домашних стенах одержал увереную победу нал «Тернополем»
Хозяева захватили инициативу с самого начала матча
Фото: ФБУ
В матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги «Днепр» в домашних стенах разобрался с «Тернополем» со счетом 91:87.
Хозяева с самого начала встречи захватили инициативу и удерживали ее вплоть до последней четверти. Лишь в заключительном отрезке днепряне расслабились и позволили гостям совершить рывок, который не повлиял на итоговый результат матча.
Суперлига. Регулярный чемпионат
«Днепр» – «Тернополь» – 91:87 (31:23, 18:21, 26:14, 16:29)