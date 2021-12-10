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02:30 Атланта Хоукс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
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«Днепр» в домашних стенах одержал увереную победу нал «Тернополем»

Хозяева захватили инициативу с самого начала матча
Баскетбол Суперлига
21:00
«Днепр» в домашних стенах одержал увереную победу нал «Тернополем»
Фото: ФБУ

В матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги «Днепр» в домашних стенах разобрался с «Тернополем» со счетом 91:87.

Хозяева с самого начала встречи захватили инициативу и удерживали ее вплоть до последней четверти. Лишь в заключительном отрезке днепряне расслабились и позволили гостям совершить рывок, который не повлиял на итоговый результат матча.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Днепр» – «Тернополь» – 91:87 (31:23, 18:21, 26:14, 16:29)


Рене Тер Велде
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Теги

Днепр (баскетбол) БК «Тернополь»

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