«Днепр» в результативном матче обыграл «Запорожье»

Подопечные Овдеенко все еще не одержали ни одной победы в сезоне

Фото: ФБУ

«Днепр» обыграл «Запорожье» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Судьба поединка решилась в четвертой четверти, на старте которой хозяева организовали себе небольшой отрыв, которого хватило, чтобы одержать победу во встрече.

Самым результативным игроком поединка стал легионер «Запорожья» Джозеф, набравший 25 очков. У «Днепра» 19 очков на счету Вона.

Как итог – вторая кряду победа «Днепра» в Суперлиге. Жаль только, что еврокубковый сезон для подопечных Дмитрия Болдаева был завершен на прошлой неделе после поражения в квалификации Кубка Европы.

Что касается «Запорожья», то это единственна команда, не выигравшая пока ни одного матча в новом чемпионате.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Днепр» – «Запорожье» 96:90 (25:25, 31:21, 18:24, 22:20).

«Днепр»: Санон 17, Павлов 15 + 4 подбора, Шундель 13 ,Бобров 12 + 6 подборов, Купер 4 + 13 передач + 6 подборов - старт, Вон 19, Кравцов 7, Тимофеенко 5 + 5 подборов, Зотов 4 + 6 передач, Крутоус 0.

«Запорожье»: Джозеф 25 + 7 подборов + 7 передач, Фрэнсис 16 + 4 передачи, Мальчевский 15, Сизов 11 + 4 передачи, Удрас 5 + 4 передачи - старт, Максвелл 13 + 7 подборов, Михеев 3, Морозов 2, Титов 0.

