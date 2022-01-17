Домашний матч «Прометея» в Лиге чемпионов – перенесен

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Тема дняМиколенко в «Эвертоне» получит нового тренера. У Ярмоленко и Коноплянки из-за подобного были проблемы
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01:30 Милуоки Бакс - Торонто Рэпторс 96:103 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Портленд Трэйл Блэйзерс 110:115 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс 108:117 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Нью-Орлеан Пеликанс 120:105 Окончен
03:00 Майами Хит - Филадельфия Севенти Сиксерс 98:109 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Кливленд Кавальерс 102:107 Окончен
03:30 Бостон Селтикс - Чикаго Буллз 114:112 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Лос-Анджелес Клипперс 101:94 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Лейкерс 133:96 Окончен
04:30 Даллас Маверикс - Орландо Мэджик 108:92 Окончен
20:00 Детройт Пистонс - Финикс Санс 108:135 Окончен
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13:00 Харьковские Соколы - Будивельник 73:81 Окончен
14:00 БК Запорожье - Николаев 73:72 Окончен
14:00 Днепр - Черкасские Мавпы 87:66 Окончен
16:00 Прометей - Кривбасс -:- Перенесен
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22:00 Кливленд Кавальерс - Бруклин Нетс 51:44 2-я четверть
22:30 Лос-Анджелес Клипперс - Индиана Пэйсерс 7:2 1-я четверть
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01:00 Сакраменто Кингз - Хьюстон Рокетс 112:118 Окончен
03:00 Денвер Наггетс - Юта Джаз 102:125 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Голден Стэйт Уорриорз 119:99 Окончен
19:30 Бостон Селтикс - Нью-Орлеан Пеликанс 104:92 Окончен
20:00 Нью-Йорк Никс - Шарлотт Хорнетс 87:97 Окончен
21:00 Вашингтон Уизардз - Филадельфия Севенти Сиксерс 86:74 3-я четверть
22:00 Кливленд Кавальерс - Бруклин Нетс 51:44 2-я четверть
22:30 Лос-Анджелес Клипперс - Индиана Пэйсерс 7:2 1-я четверть
22:30 Мемфис Гриззлис - Чикаго Буллз -:- Запланирован
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19:00 Киев-Баскет - БК Одесса 84:60 Окончен
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01:00 Атланта Хоукс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Финикс Санс -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Юта Джаз -:- Запланирован

Домашний матч «Прометея» в Лиге чемпионов – перенесен

Вторая игра с «Хапоэлем» пройдет на неделю позже
Баскетбол Еврокубки
15:51
Домашний матч «Прометея» в Лиге чемпионов – перенесен
Фото: пресс-служба Прометея

Второй матч в рамках плей-ин Лиги чемпионов между «Прометеем» и «Хапоэлем» перенесен.

Игра пройдет на неделю позже – вместо 18 команды сойдутся на площадке 25 января, сообщает на своем официальном сайте чемпион Украины. Лидер Суперлиги примет гостей в Дворце спорта «Юность» в Запорожье. Причиной такого решения стала вспышка коронавируса в «Хапоэле» – 7 игроков сдали положительные тесты.

Если потребуется третья игра, она пройдет в Иерусалиме 27 января.

Напомним, что в первом матче израильтяне завоевали победу с комфортным перевесом (95:70).

Олег Шумейко-младший
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Прометей Лига чемпионов (баскетбол)

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