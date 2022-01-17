Домашний матч «Прометея» в Лиге чемпионов – перенесен

Вторая игра с «Хапоэлем» пройдет на неделю позже

Фото: пресс-служба Прометея

Второй матч в рамках плей-ин Лиги чемпионов между «Прометеем» и «Хапоэлем» перенесен.



Игра пройдет на неделю позже – вместо 18 команды сойдутся на площадке 25 января, сообщает на своем официальном сайте чемпион Украины. Лидер Суперлиги примет гостей в Дворце спорта «Юность» в Запорожье. Причиной такого решения стала вспышка коронавируса в «Хапоэле» – 7 игроков сдали положительные тесты.

Если потребуется третья игра, она пройдет в Иерусалиме 27 января.

Напомним, что в первом матче израильтяне завоевали победу с комфортным перевесом (95:70).