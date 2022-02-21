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Домашний матч сборной Украины с Испанией перенесен на лето. Официально – пока не подтверждено

Причина – нестабильная политическая ситуация в стране
Баскетбол Сборная Украины
11:42
Домашний матч сборной Украины с Испанией перенесен на лето. Официально – пока не подтверждено
Тренерский состав сборной Украины / Фото -
Матч отбора на чемпионат мира-2023 Украина – Испания, который должен был состояться 27 февраля, в Киеве, перенесен и состоится в следующем окне в июне-июле. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Испании.

Как отмечает источник, что FIBA уже приняла решение перенести матч Украина-Испания из-за нестабильности текущей международной ситуации, хотя официально об этом пока не сообщалось.

ФБУ приняла одну из альтернатив, предложенных FIBА, и новая дата проведения поединка станет известна позже.

Исходя из этого, Украина и Испания в этом международном окне сыграет один матч – между собой в Кордове 24 февраля.

Президент Федерации баскетбола Испании Хорхе Гарбахоса прокомментировал решение FIBA.

«Мы сожалеем о ситуации, которую переживают наши друзья в Украине, и мы верим, что они смогут вернуться к нормальной жизни как можно скорее. В Испанской федерации баскетбола мы были открыты для всех возможных решений, в том числе, что обе игры будут сыграны в Кордове, но мы понимаем, что ФБУ решила воспользоваться возможностью, предоставленной ФИБА, и отложить игру до следующего июньского окна. Мы надеемся, что к тому времени любой намек на войну будет забыт, и ФИБА вскоре оповестит нас о дате и окончательном месте проведения этого матча».


Ранее стал известен расширенный состав сборной Украины на гостевой матч с испанцами.
Владимир Кириченко
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