Бобров: «Сборная Украины может дать бой национальной команде Испании»
Домашний матч сборной Украины с Испанией перенесен на лето. Официально – пока не подтверждено
Причина – нестабильная политическая ситуация в стране
11:42
Тренерский состав сборной Украины / Фото -Матч отбора на чемпионат мира-2023 Украина – Испания, который должен был состояться 27 февраля, в Киеве, перенесен и состоится в следующем окне в июне-июле. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Испании.
Как отмечает источник, что FIBA уже приняла решение перенести матч Украина-Испания из-за нестабильности текущей международной ситуации, хотя официально об этом пока не сообщалось.
ФБУ приняла одну из альтернатив, предложенных FIBА, и новая дата проведения поединка станет известна позже.
Исходя из этого, Украина и Испания в этом международном окне сыграет один матч – между собой в Кордове 24 февраля.
Президент Федерации баскетбола Испании Хорхе Гарбахоса прокомментировал решение FIBA.
«Мы сожалеем о ситуации, которую переживают наши друзья в Украине, и мы верим, что они смогут вернуться к нормальной жизни как можно скорее. В Испанской федерации баскетбола мы были открыты для всех возможных решений, в том числе, что обе игры будут сыграны в Кордове, но мы понимаем, что ФБУ решила воспользоваться возможностью, предоставленной ФИБА, и отложить игру до следующего июньского окна. Мы надеемся, что к тому времени любой намек на войну будет забыт, и ФИБА вскоре оповестит нас о дате и окончательном месте проведения этого матча».
Ранее стал известен расширенный состав сборной Украины на гостевой матч с испанцами.
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