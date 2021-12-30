Доминирование «Прометея», историческая победа над Францией: главные события украинского баскетбола в 2021-м

Подводим итоги уходящего года

Как и любой другой вид спорта, украинский баскетбол, оклемался после пандемийного 2020-го и в 2021-м немного расправил крылья. Пять главных моментов для украинского баскетбола в уходящем году вспоминаем в итоговом материале.

Первый титул «Прометея» и успешный дебют в Лиге чемпионов

Уже в свой второй год в элитном дивизионе амбициозный «Прометей» оформил чемпионство. Во второй части сезона 2020/21 команду возглавил известный и авторитетный в европейском баскетболе израильский специалист Ронен Гинзбург. Приглашение наставника сборной Чехии стало ключевым решением менеджмента клуба - команда заиграла на другом уровне. «Прометей» эффектно преодолел свой первый плей-офф Суперлиги в истории, и, проиграв лишь один матч в трех сериях, в финале со счетом 3-0 разобрался с «Запорожьем».

Первую половину сезона 2021/22 уже в статусе чемпиона «Прометей» начал еще более убедительно, выиграв все 22 матча до Нового года, а на старте новой кампании завоевал свой первый в истории Суперкубок. Ростер команды, переехавшей в межсезонье из Каменского в Слобожанское, стал на порядок сильнее и тут дело не только в выступлении на внутренний арене, а, в первую очередь, в еврокубковых амбициях.

«Прометей», подписав таких звезд, как Дианджелло Харрисон, Ди Джей Кеннеди, Миро Билан, и сохранив сильнейший в Суперлиге украинский костяк, с первой попытки преодолел квалификацию Лиги чемпионов. Более того команда Ронена Гинзбурга с третьего места в сильнейшей группе первого этапа основного турнира, вышла в плей-ин.

Продолжит борьбу за выход во второй групповой раунд Лиги чемпионов команда Ронена Гинзбурга уже в январе, а пока что президенту клуба Владимиру Дубинскому есть что отпраздновать на Новый год — его команда провела отличную половину сезона и, судя по всему, сбавлять обороты не собирается. «Прометей» - главная доминирующая сила в клубном украинском баскетболе по итогам 2021-года, причем касается это не только мужского, но и женского чемпионата Украины.

Победа женской сборной Украины над Францией

Если говорить о самой яркой украинской баскетбольной победе в 2021 году, то этого статуса, безусловно, удостоился перфоманс нашей женской национальной сборной в стартовом матче отбора на Евробаскет-2023 против команды Франции.

Подопечные Срджана Радуловича на домашнем паркете киевского Дворца спорта разбили действующих обладательниц бронзы Олимпийских игр и серебряных призёрок последних пяти чемпионатов Европы. Команда, ведомая Алиной Ягуповой, оформила главную сенсацию стартового окна отбора, закрепив ее победным выездом в Хельсинки, где была повержена местная финская сборная.

Вспоминаем маленькое чудо от украинских девушек в хайлайтах матча против Франции:

Мужская сборная Украины вышла на Евробаскет с первого места

Мужская национальная команда еще в начале года закрыла вопросы в квалификации Евробаскета-2022, выиграв все матчи в домашнем «баббле». Команда Айнарса Багатскиса завершила отборочный турнир домашними победами над Словенией и Венгрией и, что вдвойне приятно, вышла в финальную часть с первого места в группе.

В сентябре 22-го года главная мужская баскетбольная команда страны сыграет на чемпионате Европы в группе, которую примет итальянский Милан, а соперниками нашей сборной станут сборные Греции, Италии, Хорватии, Великобритании и Эстонии. После успешного преодоления отбора Евробаскета осенью команда Багатскиса стартовала с победы над Македонией и поражения от Грузии в квалификации ЧМ-2023. Но это уже совсем другая история.

Новые контракты Леня и Михайлюка, дебют центрового в плей-офф

Украина не нарастила свое присутствие в НБА, но сохранила прежнее представительство в лице центрового Алексея Леня и атакующего защитника Святослава Михайлюка. Оба в межсезонье сменили команды: Леша подписался со своим бывшим клубом «Сакраменто», вернувшись в солнечную Калифорнию и в ту систему, в которой в свой предыдущий приезд он чувствовал себя весьма комфортно. Михайлюк, выжидая оптимального предложения, перешел в крепкий «Торонто», где выступает под руководством Ника Нерса, еще совсем недавно — в 2019-м — приводившего канадский клуб к первому чемпионскому титулу в истории. Оба украинца имеют привычные для себя роли, но, что приятно, когда получают более солидное игровое время, используют его довольно продуктивно.

Отдельно стоит отметить, что 2021-й год стал знаменательным для Леня, ведь Алексей впервые в карьере наконец сыграл в плей-офф. Правда «Уизардс» украинца преодолеть барьер в лице фантастического Джоэля Эмбиида и его «Филадельфии» не удалось.

К концу 2021-го и «Кингз», и «Рэпторс» находятся вне зоны плей-офф, а калифорнийцы уже даже успели поменять тренера, отправив в отставку Люка Уолтона. Борьба за плей-офф, или, как минимум, за плей-ин, станет ключевой задачей для клубов наших легионеров на вторую половину регулярного чемпионата.

Заявка Украины на проведение Евробаскета-2025

Важная околобаскетбольная тема — заявка от Федерации баскетбола Украины на проведение большого турнира. ФБУ претендует на то, чтобы принять мужской чемпионат Европы 2025 года. То, чего так ждали в 2015-м, может случиться спустя 10 лет.

Есть конкретика: планируется строительство двух современных арен — в Киеве и Львове — которые должны соответствовать требованиям под проведение события такого масштаба. Причем заявка Украины включает в себя не только матчи группового раунда, которые параллельно будут проходить в четырех странах, а и решающие поединки — плей-офф плюс финал.

По словам главы ФБУ Михаила Бродского, арены будут построены независимо от того, получит Украина Евробаскет, или нет. Но надежда на позитивный исход есть, ведь была получена поддержка лично от Президента страны Владимира Зеленского, который и инициировал проведение баскетбольного чемпионата Европы в Украине. То что так нужно нашей стране и украинскому баскетболу — новые современные арены и популяризация вида спорта в стране через проведение домашнего топ-турнира – может случиться уже совсем скоро. Решение за FIBA.