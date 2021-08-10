Дончич договорился с «Далласом» о супермаксимальном продлении контракта

Новое соглашение между разыгрывающим и «Маверикс» рассчитано на пять лет

Лука Дончич / фото - Reuters

Разыгрывающий Лука Дончич (22 года, 201 см) и «Даллас Маверикс» договорились о новом контракте.

Словенский баскетболист подпишет пятилетнее супермаксимальное продление с клубом на 207 миллионов долларов, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

207 миллионов – самая большая гарантированная сумма в истории для продления контракта новичка. Дончич имел право заключить такой контракт, так как уже дважды выбирался в первую символическую сборную НБА за три сезона в лиге.

Официально о продлении контракта будет объявлено во вторник.

В прошедшем сезоне НБА Дончич набирал 27,7 очка, 8 подборов и 8,6 передачи за матч, реализуя 47,9% бросков с игры и 35% трехочковых. «Маверикс» снова закончили сезон в первом раунде плей-офф – как и в прошлом году, команда Луки уступила «Клипперс».

Лука Дончич установил два исторических рекорда в дебютном матче на Олимпиаде в Токио.