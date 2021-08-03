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Драммонд подпишет контракт с «Филадельфией»

Минувший сезон звездный центровой завершал в составе «Лейкерс»
Баскетбол НБА
3 августа 22:31
Драммонд подпишет контракт с «Филадельфией»
Андре Драммонд / Фото - newsupdate.uk
Звездный американский центровой Андре Драммонд договорился о соглашении с «Филадельфией» сроком на один год. Об этом в Twitter сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

27-летний Андре минувший сезон завершал в составе «Лейкерс». В 22 матчах за чемпионов НБА-2020 он набирал в среднем 11,5 очка, 10,0 подбора, 1,0 перехвата и 1,0 блок-шота.

Отметим, что «Лейкерс» проиграли «Финиксу» в первом раунде плей-офф.

Драммонд начинал сезон-2020/21 в «Кливленде», набирая 17,5 очка, 13,5 подбора, 2,6 передачи, 1,6 перехвата и 1,2 блок-шота в среднем за игру.

Накануне разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри согласовал с клубом четырехлетнее продление контракта на 215 миллионов долларов.
Владимир Кириченко
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Теги

Андре Драммонд Филадельфия 76

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