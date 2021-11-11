Дубинский: «Из-за того, что мы новички в евробаскетболе, к нам отношение еще настороженное и судьи построже»

Президент «Прометея» – о поражении команды в матче Лиги чемпионов с «Тенерифе»

Владимир Дубинский / Фото - Facebook Президент «Прометея» Владимир Дубинский на своей странице в Facebook поделился эмоциями после домашнего поражения от «Тенерифе»



«Вчера «Прометей» играл в Тенерифе свой четвертый матч в Лиге чемпионов в этом сезоне, четвертый матч в истории клуба в Лиге чемпионов и мы, как и в Запорожье, обидно проиграли всего два очка 78:80 одному из грандов европейского баскетбола – «Тенерифе». Я специально подчеркнул, что это была всего четвертая игра в Лиге чемпионов в своей короткой истории нашего «Прометея».



«Сразу после игры, в комментариях к матчу, ожидаемо, многие, даже наши преданные болельщики (что особенно обидно, но объяснимо) высказывали претензии к тренеру и некоторым игрокам, рассказали, кто должен был играть и заканчивать концовку игры, а кто должен был сидеть на лавке, я могу их понять, всем обидно, когда проигрываешь вторую подряд игру с «Тенерифе» с разницей в один бросок».



«Эмоционально все правильно, но, к сожалению, так бывает, мы еще совсем молодой клуб и я обещаю, мы еще покажем свои лучшие матчи, у нас будут громкие победы. Я глубоко убежден, что из-за того, что мы новички в евробаскетболе, к нам и отношение еще настороженное, и судьи построже, и игроков хороших не просто убедить приехать в Украину, но мы движемся вперед и только вперед, может, не все это видят, но уверен, мы на правильном пути».



В турнирной таблице группы А

Президент «Прометея»на своей странице вподелился эмоциями после домашнего поражения от «Тенерифе» (78:80) в матче в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.«Вчера «Прометей» играл в Тенерифе свой четвертый матч в Лиге чемпионов в этом сезоне, четвертый матч в истории клуба в Лиге чемпионов и мы, как и в Запорожье, обидно проиграли всего два очка 78:80 одному из грандов европейского баскетбола – «Тенерифе». Я специально подчеркнул, что это была всего четвертая игра в Лиге чемпионов в своей короткой истории нашего «Прометея».В турнирной таблице группы А «Прометей» сохранил третье место , которое дает путевку в следующий раунд, однако отстоять ее придется в домашнем матче против «Сассари» (8 декабря).

Владимир Кириченко