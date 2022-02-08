Дубинский: «В каком состоянии команда подойдет к играм 1/8 Лиги чемпионов сказать пока сложно»
Дубинский: «Харрисон поцеловал буквально в лысину, золотую лысину Доу»
Президент «Прометея» – о победе команды в матче с «Уникахой»
Владимир Дубинский / Фото - FacebookПрезидент «Прометея» Владимир Дубинский на своей странице в Facebook поделился эмоциями после победы команды в дебютном матче в рамках второго раунда Лиги чемпионов над «Уникахой» (70:69).
«Ребята спасибо! Это было не реально. Неделя без тренировок, практически вся команда и тренерский состав с коронавирусом. Было видно, как через невероятные усилия вся команда проводила концовку. Ноги ватные, руки не могли двигаться от усталости, но огонь «Прометея» горел до последнего в каждом сердце. И вот оно, последние 9 секунд, минус 3, Харрисон поцеловал буквально в лысину, золотую лысину Криса Доу и он, как и в прошлой игре в Запорожье забил не треху, а четыре бала! Вот оно счастье. Вот она родная и любимая Украина! Вот он мой великий «Прометей»! Спасибо! Больше нет слов. Слезы радости и гордость за нас, за всех болельщиков, за Нено, вы моя команда, вы просто молодцы и молодцы. Только «Прометей»! Только Победа!!!».
Напомним, за 7 секунд до конца матча американский легионер «Прометея» Крис Доу реализовал фантастический трехочковый с фолом.
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