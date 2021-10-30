Дубинский: «График Суперлиги сложный, но тем сильнее будет команда и интереснее наш чемпионат»
Дубинский: «Неужели Сидоров не нужен нашей сборной в конце ноября в играх отбора на чемпионат мира?»
Президент «Прометея» – о жестком графике команды в Суперлиге
Владимир Дубинский / Фото - basket.com.uaПрезидент «Прометея» Владимир Дубинский на своей странице в Facebook прокомментировал календарь слобожанской команды в украинской Суперлиге.
«Есть понимание и поддержка президента ФБУ, есть понимание с некоторыми клубами, но дальше все сложно».
«Смотрите, в среду мы играли с «Сассари» и закончили тяжелейшую игру в 23.30 по украинскому времени. Клуб «Прометей» организовывает недешевый чартер, чтобы ребят побыстрее доставить домой. При всех наших усилиях и беспересадочном перелете, ребята оказываются дома в четверг после 19.00, а в пятницу, на следующий день, уже игра с «Кривбассом». Я не большой специалист, но практически все говорили, что с таким графиком без травм не обойдется. Я не могу одного понять – зачем. Впереди полно времени, мы просим перенести только те матчи, где никак не успеваем, хотя бы двое суток между играми должно быть».
«Я полностью согласен с Роненом Гинзбургом – лучше было вчера проиграть, но мы же не можем не выходить на площадку и не можем не играть перед своими болельщиками. Травмировался сильно не только Ди Джей, но и Илья Сидоров. Он не нужен нашей сборной в конце ноября в играх отбора на чемпионат мира? В «Прометее» играет, как минимум, четыре игрока сборной. Нам всем нужна помощь, реальная помощь. Такими темпами травмы неизбежны – четыре матча за 7 дней. И это на постоянной основе. У нас ни в команде, ни в сборной некому будет играть. Пожалуйста, поймите и услышьте, это не критика, это крик души и беспомощности. Ужасно, когда видим, как ребят косят травмы».
«Есть много хороших и обнадеживающих новостей. Так, например, Саша Мишула полностью восстановился после травмы плеча. Операция прошла успешно, последнее МРТ подтвердило, что он полностью восстановился и может играть. Уверен, что в следующей игре с «Николаевом» мы увидим его на площадке».
Напомним, что травмы в выигранном матче с Кривбассом (80:72) получили Ди Джей Стефенс и Илья Сидоров.