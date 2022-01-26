Дубинский: «Ребята сделали невозможное, со всеми проблемами до и вовремя игры»

Владимир Дубинский / Фото: Facebook

Президент «Прометея» Владимир Дубинский в Facebook прокомментировал победу своей команды над «Хапоэлем» во втором матче серии плей-ин Лиги чемпионов FIBA.



Ребята сделали невозможное, со всеми проблемами до и вовремя игры. Удаление Харисона ещё больше сплотило команду. Гол Криса Доу на последней секунде – это то ради чего мы обожаем баскетбол. Невероятные эмоции и гордость за команду. Спасибо нашим болельщикам, спасибо Запорожье, что были с нами и вели нас к этой победе. Только Прометей! Только Победа!!!».