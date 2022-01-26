Лучшие моменты валидольного матча «Прометея» и «Хапоэля в Лиге чемпионов. Видео
Дубинский: «Ребята сделали невозможное, со всеми проблемами до и вовремя игры»
Владелец клуба отметил, что команду сплотило удаление Харисона
Владимир Дубинский / Фото: Facebook
Президент «Прометея» Владимир Дубинский в Facebook прокомментировал победу своей команды над «Хапоэлем» во втором матче серии плей-ин Лиги чемпионов FIBA.
«Они это сделали! Мои герои! БК Прометей – БК Хапоэль 82:79!!!
Ребята сделали невозможное, со всеми проблемами до и вовремя игры. Удаление Харисона ещё больше сплотило команду. Гол Криса Доу на последней секунде – это то ради чего мы обожаем баскетбол. Невероятные эмоции и гордость за команду. Спасибо нашим болельщикам, спасибо Запорожье, что были с нами и вели нас к этой победе. Только Прометей! Только Победа!!!».
Напомним, «Прометей» выиграл второй матч серии с «Хапоэлем» и теперь победитель противостояния определится в третьем матче, который состоится 27 января, в Иерусалиме.
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