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05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
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Дубинский: «То, что мы увидели в первой половине игры «Фрибург» – «Прометей» приводило в полнейшее уныние и психоз»

Президент слобожанской команды – о победе в первом матче 1/16 финала Еврокубка
Баскетбол Еврокубки
08:58
Дубинский: «То, что мы увидели в первой половине игры «Фрибург» – «Прометей» приводило в полнейшее уныние и психоз»
Владимир Дубинский / Фото - Facebook
Президент «Прометея» Владимир Дубинский на своем аккаунте в Facebook поделился эмоциями после победы женского «Прометея» в первом матче с «Фрибургом» (96:82) в 1/16 финала Еврокубка.

«Это была первая игра, при том на выезде, для наших девчонок после группового турнира. То, что мы увидели в первой половине игры приводило в полнейшее уныние и психоз. Мяч не летел в кольцо совсем, в прямом смысле от слова совсем, совсем».


«С каждым броском нашего лидера Ариэль Аткинс я просто вскакивал и падал на пол от очередного промаха. Это было невозможно смотреть. Все сначала старались играть индивидуально, забыв, что основная сила «Прометея» – это командная игра. Именно командой у «Прометея» получается все или почти все. Тем более дальние броски в первой половине не шли, под кольцом в атаке черте что, не попадали стопроцентные из под кольца, Холмс вообще не понимала зачем она вышла на площадку, а у швейцарок, что ни бросок трехочковый, то и в кольце, защиты не было вообще, вообщем полный кошмар, нервы не к черту, истерика».


«Тем не менее, как то доковыляли до основного перерыва, минус 10 – плохо, но не смертельно. Подумал, ну в перерыве Большаковы им расскажут, и таких натыкают, что бы вспомнили, что мы – команда «Прометей», прежде всего команда, написал им тихонько в мессенджер, твою… и дождались все мы второй половины».


«Уже с первых минут третьей четверти стало заметно, что игроки услышали своего тренера. Игра выровнялась, стала намного агрессивнее и что самое главное ушло желание забить в одиночку, и мы вновь увидели команду «Прометей». Как только заиграли свою игру, то тут же полетели трешки у Аткинс и всех остальных. Особенно удалась четвёртая четверть: мы уже плюс 15».


«Все равно не понимаю, что происходит с Холмс. Приедут, попытаюсь понять, но это безалаберное отношение по ходу матча и в концовке обоих половин игры, требует, как минимум объяснения».


«Буду пытаться понять от Большаковых и ее самой, что происходит? В защите она вообще перестала играть и такое вальяжное дефиле по площадке, хотя временами мы видели прежнюю Холмс».


«Так вот, победа – всегда победа. Я поздравляю тренерский штаб и всех болельщиков с этой очень не простой победой. Девочки выстояли, а потом и выгрызли ее на выезде. Через неделю ответная игра дома и мы должны побеждать и сможем побеждать. Верю в команду, и в каждую. Только «Прометей». Только победа».


Напомним, что ответный матч против «Фрибурга», «Прометей» проведет 22 декабря на домашней площадке.

Накануне Дубинский отреагировал на победу мужской команды над «Динамо Сассари» (89:56) и выход в плей-ин Лиги чемпионов
Владимир Кириченко
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