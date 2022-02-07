Дубинский: «Ребята сделали невозможное, со всеми проблемами до и вовремя игры»
Дубинский: «В каком состоянии команда подойдет к играм 1/8 Лиги чемпионов сказать пока сложно»
Президент «Прометея» – о вспышке коронавируса в клубе
Владимир Дубинский / Фото - nashreporter.comПрезидент «Прометея» Владимир Дубинский на своей странице в Facebook поделился эмоциями относительно готовности слобожанской команды ко встрече с «Уникахой» в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«На днях встречался с тренером Нено, обсудили подготовку команды к игре с «Уникахи» 8 февраля. Многие ребята начали тренировочный процесс после положительного теста на коронавирус. Тем не менее пару человек еще больные и в каком состоянии команда подойдет к играм 1/8 Лиги чемпионов сказать пока сложно. Верим в команду и в каждого. Встретимся в Запорожье уже во вторник. Поддержим любимую команду».
Напомним, в третьем решающем матче серии плей-ин Лига чемпионов FIBA «Прометей» в Иерусалиме обыграл «Хапоэль» со счетом 85:75.
Комментарии 0