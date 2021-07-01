Дубинский: «Прометей» получил в пользование зал Слобожанского и переезжает туда»
Дубинский: «Завтра подаем заявку на право проведения бабла квалификации Лиги чемпионов в Запорожье»
Президент «Прометея» – о планах команды перед стартом нового сезона
Владимир Дубинский / Фото - basket.com.uaПрезидент «Прометея» Владимир Дубинский на своей странице Facebook рассказал о планах клуба из Каменского перед стартом нового сезона.
«Мы усиленно реконструируем будущую арену «Прометея». Должны успеть закончить к концу июля. Ведь уже в начале августа спортсмены начнут съезжаться на тренировочные сборы. Многие каменчане помогают нам, многие бесплатно работают на будущей арене. Неимоверная поддержка со стороны бизнесов из Каменского и всей области. Все помогают успеть в срок. Подали заявку на участие «Прометея» в Лиге Чемпионов. Жеребьевка 7 июля и мы узнаем, с кем придется играть в бабле из 6 команд уже 13 сентября. Только одна команда из шести пройдет в групповой этап ЛЧ. Верим, что это будет «Прометей».
«Завтра подаем заявку на право проведения бабла в Запорожье. Если все сложится и организаторы Лиги Чемпионов поддержат нашу заявку, то высокий шанс, что шесть участников Лиги Чемпионов приедут в Украину и мы сможем увидеть вживую игры любимой команды. Непростые требования к организаторам баблов и недешевое удовольствие, но при поддержке всех вас и ФБУ, надеемся, нам удастся попасть в число счастливчиков – хозяев группы отбора Лиги Чемпионов. С завтрашнего дня, начну потихоньку радовать всех новостями и подписанием новых игроков. Работа кипит, рынок игроков нагревается до предела. Работаем каждый день и верим, что соберем лучших из лучших».
Накануне «Прометей» узнал возможных соперников по квалификации Лиги чемпионов.