Два четвертьфинала и два серебра. Итоги Украины на чемпионате Европы по баскетболу 3x3

В конкурсах украинцы были успешнее, чем в самой игре





Фото: ФБУ

В Париже финишировал чемпионат Европы по баскетболу 3х3, где на стадии четвертьфиналов завершили свои выступления мужская и женская сборные Украины.



По итогам турнира в общем зачете мужская сборная стала восьмой, а женская – седьмой.

Самым результативным в мужской сборной Украины стал Игорь Чумаков, набравший 16 очков и ставший по результативности также 16-м.

В женской сборной самой результативной стала Анна Рулева – 19 очков и девятое место в общем зачете.

Игрок женской сборной Украины Анна Ольховик получила серебряную медаль за второе место в конкурсе результативности. Она набрала 13 очков за отведенное время. У победителя нидерландца Арвина Слагтера 15 баллов.

В конкурсе данкеров украинец Вадим «Miller» Поддубченко стал вторым после поляка Петра Грабовского.