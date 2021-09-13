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Два четвертьфинала и два серебра. Итоги Украины на чемпионате Европы по баскетболу 3x3

В конкурсах украинцы были успешнее, чем в самой игре

Баскетбол Сборная Украины
13 сентября 15:36
Два четвертьфинала и два серебра. Итоги Украины на чемпионате Европы по баскетболу 3x3
Фото: ФБУ

В Париже финишировал чемпионат Европы по баскетболу 3х3, где на стадии четвертьфиналов завершили свои выступления мужская и женская сборные Украины.

По итогам турнира в общем зачете мужская сборная стала восьмой, а женская – седьмой.

Самым результативным в мужской сборной Украины стал Игорь Чумаков, набравший 16 очков и ставший по результативности также 16-м.

В женской сборной самой результативной стала Анна Рулева – 19 очков и девятое место в общем зачете.

Игрок женской сборной Украины Анна Ольховик получила серебряную медаль за второе место в конкурсе результативности. Она набрала 13 очков за отведенное время. У победителя нидерландца Арвина Слагтера 15 баллов.

В конкурсе данкеров украинец Вадим «Miller» Поддубченко стал вторым после поляка Петра Грабовского.

Карен Агабекян
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(Голосов: 1)

Теги

женская сборная Украины 3Х3 мужская сборная Украины 3Х3 баскетбол 3х3

Комментарии 1

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13 сентября 2021г. 16:53
Арвін Слагтер -це представник чоловічої збірної Нідерландів.
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