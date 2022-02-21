Два игрока сборной Украины. Названа символическая пятерка недели в Суперлиге
По итогам прошедшей недели в регулярном чемпионате Суперлиги были определены символическая пятерка и лучший игрок.
Илья Тыртышник («Киев-Баскет») – 28 очков, 4 подбора, 2 передачи (РЭ 26)
Иссуф Санон («Днепр») – 18 очков, 5 передач, 5 подборов (РЭ 22)
Богдан Близнюк («Будивельник») – 23 очка, 6 подборов, 4 передачи (РЭ 25)
Джозеф Фурстингер («Тернополь») – 18 очков, 10 передач, 8 подборов (РЭ 33)
Александар Зечевич («Харьковские Соколы») – 20 очков, 12 подборов (РЭ 24)
Лучшим игроком недели признан американский бигмен «Тернополя» Джо Фурстингер, ставший лучшим игроком домашнего матча против «Запорожья» с 18 очками, 10 передачами и 8 подборами.
Напомним, ранее Аникиенко вошел в топ-10 лучших игроков Суперлиги по блок-шотам.
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