Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 6
Сейчас 0
Сегодня 15
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:30 Атланта Хоукс - Орландо Мэджик 98:104 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Кливленд Кавальерс 111:101 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс -:- Перенесен
03:00 Милуоки Бакс - Хьюстон Рокетс 126:107 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Денвер Наггетс 108:94 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперс 89:105 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (15 событий из 15) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Атланта Хоукс 96:98 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Хьюстон Рокетс 118:106 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Нью-Орлеан Пеликанс 104:110 Окончен
02:30 Майами Хит - Детройт Пистонс 115:112 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Вашингтон Уизардз 117:124 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Милуоки Бакс 95:102 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Шарлотт Хорнетс 107:115 Окончен
04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер 113:101 Окончен
04:00 Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвс 128:116 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Мемфис Гриззлис 113:104 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс -:- Перенесен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сан-Антонио Сперс 110:138 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:00 БК Запорожье - Днепр -:- Запланирован
18:00 Прометей - Харьковские Соколы -:- Запланирован
19:00 Черкасские Мавпы - Киев-Баскет -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
19:00 Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
21:30 Милуоки Бакс - Бостон Селтикс -:- Запланирован

Два звезды НБА по второму разу заразились COVID-19

Ранее Бил из-за инфекции пропускал Олимпиаду, а Таунс потерял 7 членов семьи
Баскетбол НБА
09:57
Два звезды НБА по второму разу заразились COVID-19
Брэдли Бил / Фото: Getty Images

Атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил и центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс попали в протокол безопасности по COVID-19, информирует Hoops Rumors.

Оба игрока заболели не в первый раз. Бил из-за коронавируса не смог выступить на Олимпиаде-2020, где американцы взяли золото. Брэдли перед началом сезона заявил, что не вакцинировался.

Что касается Таунса, то для него COVID-19 принес более трагичные последствия. От коронавирусной инфекции умерли 7 членов семьи центрового. В прошлом сезоне Карл-Энтони из-за заболевания пропустил 13 матчей.

Ранее игрок «Бостона» призвал приостановить сезон из-за нового бума заболеваемости в США.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Вашингтон Уизардс коронавирус Миннесота Тимбервулвс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Никаких ресторанов. В «Арсенале» ввели жесткие ограничения
Никаких ресторанов. В «Арсенале» ввели жесткие ограничения
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:33
Все, кроме Лунина. 5 игроков «Реала» вылечились от коронавируса
Все, кроме Лунина. 5 игроков «Реала» вылечились от коронавируса
Футбол Примерa (Испания)
08:04
АПЛ исцеляется! Уже второй гранд вернулся после затяжного карантина из-за COVID-19
АПЛ исцеляется! Уже второй гранд вернулся после затяжного карантина из-за COVID-19
Футбол Премьер-Лига (Англия)
23 декабря 20:19
Миколенко, поспеши! «Эвертону» придется играть с «Бернли», имея лишь 12 игроков основной команды
Миколенко, поспеши! «Эвертону» придется играть с «Бернли», имея лишь 12 игроков основной команды
Футбол Премьер-Лига (Англия)
23 декабря 19:50
«Шпоры» исцелились. Все игроки «Тоттенхэма» сдали отрицательные тесты на COVID-19
«Шпоры» исцелились. Все игроки «Тоттенхэма» сдали отрицательные тесты на COVID-19
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22 декабря 13:06
Коронавирус мешает уже Серии А. «Салернитана» схлопотала «технарь», не явившись на игру с «Удинезе»
Коронавирус мешает уже Серии А. «Салернитана» схлопотала «технарь», не явившись на игру с «Удинезе»
Футбол Серия А (Италия)
22 декабря 08:08
1

Новости: Баскетбол

Два звезды НБА по второму разу заразились COVID-19
Два звезды НБА по второму разу заразились COVID-19
НБА
09:57
«Голден Стэйт» одержал победу над «Мемфисом», «Филадельфия» в два очка уступила «Атланте»
«Голден Стэйт» одержал победу над «Мемфисом», «Филадельфия» в два очка уступила «Атланте»
НБА
08:10
Евролига. «Реал» обыграл ЦСКА, «Олимпиакос» выиграл третий матч кряду
Евролига. «Реал» обыграл ЦСКА, «Олимпиакос» выиграл третий матч кряду
Еврокубки
07:30
Инсайдер: «Леброн не собирается уходить из «Лейкерс»
Инсайдер: «Леброн не собирается уходить из «Лейкерс»
НБА
23 декабря 22:50
«Тернополь» выбил «Николаев» из Кубка Украины
«Тернополь» выбил «Николаев» из Кубка Украины
В Украине
23 декабря 20:59
Майки игроков сборной Украины выставили на благотворительный аукцион
Майки игроков сборной Украины выставили на благотворительный аукцион
23 декабря 20:48
«Лейкерс» обозначили для себя две приоритетные цели на трансферном рынке
«Лейкерс» обозначили для себя две приоритетные цели на трансферном рынке
НБА
23 декабря 19:25
Невероятный блок-шот Фолла и сумасшедший данк Кантера вошли в топ-10 дня НБА
Невероятный блок-шот Фолла и сумасшедший данк Кантера вошли в топ-10 дня НБА
НБА
23 декабря 13:57
«Прометей» узнал соперника в 1/8 финала женского Еврокубка
«Прометей» узнал соперника в 1/8 финала женского Еврокубка
Еврокубки
23 декабря 10:36
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
6
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
53
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
21
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 19:47
Украинская теннисистка опубликовала соблазнительное фото в бикини
Украинская теннисистка опубликовала соблазнительное фото в бикини
Теннис
19 декабря 10:25
5
Все новости