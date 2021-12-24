Два звезды НБА по второму разу заразились COVID-19

Ранее Бил из-за инфекции пропускал Олимпиаду, а Таунс потерял 7 членов семьи

Брэдли Бил / Фото: Getty Images

Атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил и центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс попали в протокол безопасности по COVID-19, информирует Hoops Rumors.



Оба игрока заболели не в первый раз. Бил из-за коронавируса не смог выступить на Олимпиаде-2020, где американцы взяли золото. Брэдли перед началом сезона заявил, что не вакцинировался.

Что касается Таунса, то для него COVID-19 принес более трагичные последствия. От коронавирусной инфекции умерли 7 членов семьи центрового. В прошлом сезоне Карл-Энтони из-за заболевания пропустил 13 матчей.

Ранее игрок «Бостона» призвал приостановить сезон из-за нового бума заболеваемости в США.