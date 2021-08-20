Двукратный чемпион НБА заявил, что его накачали наркотиками и хотели лишить жизни

Ламар Одом / Фото: newsru.com

Двукратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламар Одом заявил, что лично не принимал наркотики в ночь перед опасной для жизни передозировкой в октябре 2015 года.



Считаю передозировку дном, достигнув которого, я смог очиститься. Когда в 2006 году скончался мой сын, я использовал кокаин, будто костыль, заменяющий мне семью и детей, и заплатил цену. Я не осознавал, что зависимость становится слишком сильной, пока не возникли проблемы в отношениях с женой Хлоей Кардашьян. Это вышло из-под контроля. В одну из ночей, когда мне было плохо, позвонил жене. Она приехала со своей семьей и впервые отвезла меня в реабилитационный центр. Они сделали это из любви.