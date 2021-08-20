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Двукратный чемпион НБА заявил, что его накачали наркотиками и хотели лишить жизни

В 2006 году из-за запрещенных веществ умер сын Одома
Баскетбол НБА
10:36
Двукратный чемпион НБА заявил, что его накачали наркотиками и хотели лишить жизни
Ламар Одом / Фото: newsru.com

Двукратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламар Одом заявил, что лично не принимал наркотики в ночь перед опасной для жизни передозировкой в октябре 2015 года.

Я был смущен, когда вышел из комы и узнал, что принял наркотики. В ту ночь я ничего не принимал. Мне было очень больно, и я в некотором смысле боялся, потому что кто-то просто пытался лишить меня жизни. Верю, что Бог спас меня, потому что знал, что я не употреблял добровольно запрещенные вещества ночью 13 октября.

Считаю передозировку дном, достигнув которого, я смог очиститься. Когда в 2006 году скончался мой сын, я использовал кокаин, будто костыль, заменяющий мне семью и детей, и заплатил цену. Я не осознавал, что зависимость становится слишком сильной, пока не возникли проблемы в отношениях с женой Хлоей Кардашьян. Это вышло из-под контроля. В одну из ночей, когда мне было плохо, позвонил жене. Она приехала со своей семьей и впервые отвезла меня в реабилитационный центр. Они сделали это из любви.

Напомним, что лидер «Филадельфии» получил супермаксимальный контракт с невероятной заработной платой.

Источник: championat.com Олег Шумейко-младший
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