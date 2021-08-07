Дюрант получил новый контракт на 198 млн долларов

Соглашение между «Бруклином» и форвардом рассчитано на четыре года

Кевин Дюрант / фото - nba.com

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант согласовал четырехлетнее продление контракта с клубом на 198 миллионов долларов. Сделка вступит в силу с сезона-2022/2023 и заменит опцию игрока.

Дюрант подписал контракт с «Бруклином» в межсезонье-2019. Форвард пропустил первый сезон из-за травмы ахилла. В прошлом регулярном чемпионате он набирал 26,9 очка, 7,1 подбора и 5,6 передачи в 35 матчах. В 12 играх плей-офф статистика Дюранта составила 34,3 очка, 9,3 подбора и 4,4 передачи.

Ожидается, что в межсезонье «Нетс» также продлят контракты с звездными защитниками Джеймсом Харденом и Кайри Ирвингом.

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